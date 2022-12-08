شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وصول الروبوتات الآلية الخاصة بشركة Uber و Motional إلى لاس فيجاس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت أوبر رحلات روبوتاكسي عامة في لاس فيجاس باستخدام سيارات كهربائية ذاتية القيادة من شركة موشيونال هيونداي أيونيك 5 بهدف تقديم خدمة كاملة بدون سائق للجمهور في عام 2023، وفقا لتقرير engadget.

وستتوسع في النهاية إلى لوس أنجلوس، حيث تختبر الشركتان شحنات أوبر إيتس المستقلة منذ مايو 2022، وكل هذا جزء من اتفاقية مدتها 10 سنوات بين أوبر وموتشنال لتقديم خدمة توصيل الطلبات وتسليمها بشكل مستقل.

وسيتم مراقبة ركوب سيارات الأجرة من قبل سائقى السلامة ، بهدف إطلاق خدمة بدون سائق بالكامل للجمهور فى عام 2023، وأصبحت Motional اليوم أول شركة مركبات كهربائية تقوم برحلات مستقلة كهربائية بالكامل على شبكة Uber للركاب العموميين .

وقال Motional VP Akshay Jaising. (عرضت أوبر ركوب سيارات الأجرة " ذاتية القيادة" باستخدام تقنية القيادة الذاتية الخاصة بها في عام 2016 ، لكن الركاب كانوا برفقة مهندسين جاهزين لقيادة عجلة القيادة).

وتشارك Lyft أيضًا مع Motional ، وهو مشروع مشترك بين Hyundai و Aptiv، ولقد تغلبت على Uber من خلال إطلاقها لجولات Motional في لاس فيجاس في أغسطس من هذا العام مع وجود سائقي السلامة على متنها، وقالت ليفت أيضًا إنها ستتخلى عن هؤلاء السائقين وتقدم خدمة ذاتية حقيقية بحلول العام المقبل.

وتعمل خدمة Waymo One للقيادة الذاتيه أيضا في فينيكس وسان فرانسيسكو، بينما تقتصر رحلات الرحلات البحرية حاليًا على سان فرانسيسكو، وكلاهما يعمل فقط في مناطق محددة من المدن (والتي يمكن تحديدها بتفصيل كبير) ولا تزال بعض المركبات تستخدم راكبي السلامة.

وقال ترافيس كالانيك، الشريك المؤسس لشركة أوبر ذات مرة إن شركته يجب أن تكون مرتبطة فى المرحلة الأولى على الأقل فى السباق لتقديم مشاوير حقيقية بدون سائق، نظرًا لأن كل من Uber و Lyft يعتمدان على Motional لتقنية القيادة الذاتية، فهذا بالضبط ما قد يحدث.