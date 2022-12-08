8 حلول لـ مشكلة عدم تحميل حالات الواتساب

حل مشكلة عدم تحميل حالات الواتساب.. لا تخلى التطبيقات التي نستخدمها من المشاكل التي نتعرض إليها أثناء استخدامها، وخاصة تطبيقات التواصل الإجتماعي التي تستهلك على دوام أثناء استخدام الهاتف، كالتليجرام والماسنجر والفيسبوك..والواتساب! والذي نتحدث اليوم عن أحدث المشاكل التي تحدث لمستخدمي الواتساب؛ وهي عدم تحميل حالات الواتساب، فيحدث أن تحاول تصفح الحالات التي شاركها أصدقائك، ولا تستطيع فتحها أو لا يتم تحميلها، وتلك مشكلة مزعجة بالنسبة لي حتى..وتاليًا سأوافيك بالحلول الممكنة لمشكلة عدم تحميل حالات الواتساب! تابع لتتعرف على المزيد.

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مسح البيانات للتطبيق

دومًا نتحدث عن مسح البيانات كأحد أفضل الحلول لمشاكل التطبيقات وخاصة تطبيقات التواصل الإجتماعي التي نستخدمها على دوام، مشكلة عدم تحميل حالات الواتساب هي أحد المشاكل التي تواجه المستخدمين، وأحد حلولها هو التوجه للإعدادات العامة/ ثم إعدادات التطبيقات/ ثم تطبيق الواتساب/ ومنه نقوم بمسح البيانات والملفات المؤقتة لتطبيق الواتساب..ثم نتوجه لفتح التطبيق لنرى ما إذا تم حل مشكلة عدم تحميل حالات الواتساب.

ملاحظة هامة: تأكد من احتفاظك بنسخة احتياطية من بياناتك قبل القيام بمسح البيانات.

إيقاف التطبيق إجباريًا

إذا لم يفلح معك مسح البيانات لحل مشكلة عدم تحميل حالا الواتساب..توجه إلى فرض الإيقاف! وفرض الإيقاف يعدّ أحد أفضل الحلول التي نقترحها لحل مشاكل التطبيقات، ففرض الإيقاف بمعناه هو أن تقوم بقطع الكهرباء عن أحد التطبيقات بشكلٍ مؤقت حتى تقوم بإعادة تشغيلها مرة أخرى! يحدث وأن تتعرض لمشكلة مع أحد أجهزتك الكهربائية وتقوم بفصل الكهرباء وتشغيلها مجددًا لحل المشكلة، هكذا هو فرض الإيقاف..والذي ستقوم به من خلال توجهك لإعدادات تطبيق الواتساب، للقيام بالضغط على زر فرض الإيقاف للواتساب، ثم التوجه لأيقونة التطبيق لفتحه مجددًا! لترى ما إذا تم حل مشكلة عدم تحميل حالات الواتساب أم لا.

إعادة تشغيل التطبيق

عندما تقوم باستخدام تطبيق ما على هاتفك، فإنه يختزن بشكلٍ تلقائي على الذاكرة المؤقتة لديك (الرام) والتي تهتم بتوظيف التطبيقات كما يجب عند إعطاء الأمر للمعالج للقيام بشيء ما، لذا..إعادة تشغيل التطبيق هنا هو ما أعني به إزالة تطبيق الواتساب من الخلفية، وإزالته من مدير العمليات! بأن تقوم بإماءة إظهار التطبيفات المخزتنة في الخلفية، لإزالة الواتساب تمامًا ثم التوجه لفتحه مجددًا – بالمناسبة ذلك ما يمكنك فعله عندما تواجه تشغيل الحالة حتى بعد الخروج من الواتساب- ثم انظر إذا تم حل مشكلة عدم تحميل حالات الواتساب أم لا.

إعادة تثبيت التطبيق

ماذا إذا لم تفلح معك أيًا من الحلول السابقة؟ هل نفذنا من الحلول؟ بالتأكيد لا، فكل ما ذكرناه اقتصر على البيانات المؤقتة والتعامل معها، فإن لم ينفع ذلك بشيء فما عليك هو إزالة تلك البيانات بشكلٍ كامل! وذلك من الخلال التوجه لتطبيق الواتساب في المتجر الخاص بهاتفك أو من خلال التوجه لإعداداته من إعدادات التطبيقات..ثم القيام بإزالة تطبيق الواتساب من الهاتف، ثم إعادة تثبيته من جديد لتجربته مجددًا..لترى ما إذا تم حل مشكلة عدم تحميل حالات الواتساب أم لا.

ملاحظة هامة: تأكد من احتفاظك بنسخة احتياطية قبل القيام بإعادة تثبيت التطبيق.

ما مدى استقرار اتصالك بالإنترنت؟

الإتصال بالإنترنت هو أحد الأمور التي لا تتسم بالإستقرار الدائم أثناء اتصالك به، سواء بالنسبة لهاتفك أو جهاز الكومبيوتر أو جهازك اللوحي، والذي قد لا تلاحظه عندما يحدث! فلا يُفترض اختفاء أيقونة الإتصال بالإنترنت سواء كانت أيقونة الواي فاي أو بيانات الهاتف، فقد تفقد اتصالك بالإنترنت حتى ولو كان هاتفك متصلًا، كأن تحدث بمشكلة تقنية بشركة الإتصال أو بالخط الأرضي خاصتك..لذا تأكد من الراوتر الخاص بك ما إذا كان الإتصال مستقر أم لا، ثم توجه للواتساب لترى ما إذا حل مشكلة عدم تحميل حالات الواتساب على هاتفك أم لا

قم بإلغاء توفير البيانات للواتساب

يتوجه الكثير من المستخدمين لتفعيل خاصية توفير البيانات، والتي توفر في مقدار البيانات التي تستهلك عند الإتصال بالإنترنت، وذلك أملًا في الحفاظ على باقة الإنترنت لأطول وقت ممكن، وما يحدث عند تفعيل هذا الخاصية هو تقييد التطبيقات قليلًا لاستخدام كامل خواصها أثناء استخدامها، وهذا لا يستثنى منه أي تطبيق باستثناء التي لا تستخدم الإنترنت بالتأكد، لذا إن كنت تستخدم خاصية توفير البيانات..توجه للإعدادات/ ثم إلى التطبيقات/ ثم توجه للواتساب/ ثم استخدام البيانات..ثم إلغاء تفعيل خاصية توفير البيانات للواتساب، ثم انتقل لاستخدامه مجددًا لترى ما إذا تم حل مشكلة عدم تحميل حالات الواتساب أم لا.

قم بتفعيل استخدام البيانات في الخلفية

إضافة إلى وسائل الحفاظ على بيانات الإتصال لديك، فهناك إمكانية اختيار عدم استخدام البيانات في الخلفية للتطبيقات (كل تطبيق على حدى) وتلك تختلف عن خاصية توفير البيانات، فتوفير البيانات لا تقتضي قطع الإتصال تمامًا في حالاتٍ معينة؛ وإنما تقتضي الإقتصادية في استخدامها، وإنما عدم استخدام البيانات في الخلفية يقتضي قطع الإتصال تمامًا أو عدم استخدام البيانات تمامًا عند الخروج من التطبيق إلى تطبيقٍ غيره، وذلك ما يتسبب في تأخير وصول الإنترنت أو البيانات للتطبيق عند فتحه مجددًا، لذا توجه إلى الإعدادات العامة لهاتفك/ ومنها إلى التطبيقات/ ثم قم بالتوجه لإعدادات الواتساب/ ثم استخدام البيانات/ ومنه قم بإلغاء خاصية عدم استخدام البيانات في الخلفية..وذلك أملًا في حل مشكلة عدم تحميل حالات الواتساب.

هل الواتساب محدث لأخر نسخة؟

هناك أهمية قصوى لتحديث التطبيقات وتحديث الهاتف بشكلٍ عام، فناهيك عن الإضافات والمميزات التي تأءتي مع التحديثات، فتسمى تلك التحديثات أيضًا بتحديثات أمنية، والتي تأتي عندما تُكتشف ثغرة في التطبيق قد تتسبب في اختراق بياناتك وانتهاك خصوصيتك – ناهيك في ذلك عن شركة واتساب نفسها التي تحتفظ بكافة بياناتك – إلا أنني أتحدث عن المخترقين الذين يمكن أن يخترقوك لهدف الإضرار بك ولسرقة بياناتك، لذا تأكدت أنك قمت بتحديث الواتساب لأخر نسخة، للإطمئنان من حل كافة المشاكل البرمجية التي تواجهها معه، فإن كانت مشكلة عدم تحميل حالات الواتساب التي لديك مشكلة عامة لكافة المستخدمين..سيتم حلها بمجرد تحديث الواتساب!