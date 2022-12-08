10 حلول لجميع مشاكل تطبيق تويتر

حل جميع مشاكل تطبيق تويتر..كما تحدثنا سابقًا عن حل مشاكل تطبيقاتٍ مثل الفيسبوك والماسنجر والتليجرام والإنستجرام! فلن ننسى تطبيقًا هامًا لتلك السلسلة وهو تطبيق تويتر؛ والذي يعد أحد أهم تطبيقات التواصل الإجتماعي وأكثرها إثارة للجدل مؤخرًا -إثر ما يُصدر عن مالكه الجديد أيلون ماسك– وليس شيئًا ليس ببديهيًا أن نقول أنه أحد أقوى تطبيقات التواصل الإجتماعي وأكثرها أثرًا وفعالية..والذي يتطلب منك متابعته على دوام إن كنت أحد مستخدميه! فإن واجهتك أحد مشاكل تطبيق تويتر..هل تعلم ما الذي عليك فعله؟ في هذا المقال سنتحدث عن أهم الحلول لجميع مشاكل تطبيق تويتر! تابع لتتعرف على المزيد.

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مسح بيانات التطبيق

مسح البيانات هو أحد الحلول الشهيرة والهامة لحل مشاكل التطبيقات باختلاف أنواعها (سواء أنواع التطبيقات أو أنواع مشاكلها) وما يجعل مسح البيانات بهذه الأهمية بالتأكيد الأثر الذي يقدّمه أو ما يفعله حقًا..وما يفعله حقًا هو مسح ما قد يكون قد خلّفه من ملفاتٍ ضارة إثر تخزينها المؤقت من التطبيق -والذي يعد أمرًا طبيعيًا- لذا..مسح البيانات هو أحد الحلول القوية التي يلزم أن نقدمها لكل مشاكل التطبيقات..ومشاكل تطبيق تويتر على أمل حلّها..وإن لم ينفع؟ انتقل للحل التالي.

الإيقاف الإجباري للتطبيق

وهو الحل الثاني والبديل لمسح البيانات والملفات المؤقتة للتطبيق، ما الذي يمكن أن يفعله فرض الإيقاف؟ فرض الإيقاف يقوم ب”فرض” توقف التطبيق عن كل شيء، سواء توقفه عن أن يكون أحد تطبيقات الخلفية..أو أحد التطبيقات التي تتسبب في أي أثر في الهاتف، والتي لا تتأثر بالهاتف أيضًا، لذا ما يفعله الإيقاف الإجباري هو إعطاءك فرصة لإنعاش التطبيق من خلال إعادة تشغيله بعد وقفه إجباريًا..لترى ما إذا تم حل مشاكل تطبيق تويتر التي تواجهك.

تفقد استخدام البيانات

هل قمت مؤخرًا بتفعيل توفير البيانات؟ توفير البيانات هو ما يمكنك تفعيله من خلال الإعدادات/ الشبكات/ استخدام البيانات/ تفعيل وضع توفير البيانات! والذي بموجبه يقوم بتوفير بيانات الهاتف عن طريق إلغاء بعض الوظائف في التطبيقات التي يتطلب استخدامها انترنت؛ والتي من ضمنها تويتر بالتأكيد! لذا قد يتسبب تفعيلك لتوفير البيانات بعدم استمتاعك بتويتر بشكلٍ كامل..لذا قم بالتوجه إلى الإعدادات/ إعدادات التطبيقات/ تويتر/ استخدام البيانات/ وقم بإلغاء تفعيل وضع توفير البيانات له بشكلٍ خاص من خلاله.

تأكد من استخدام البيانات في الخلفية

هل تعاني من تأخر وصول الإشعارات لتطبيق تويتر لديك؟ أو عدم وصولها من الأساس؟..بعد استخدامك للتطبيقات وانتهائك منها بشكلٍ تلقائيّ ستقوم بالخروج من التطبيق، واستخدام أي تطبيقٍ غيره..في تلك الحالة يكون التطبيق الذي كنت تسخدمه مؤخرًا مختزنًا في الخلفية على الذاكرة المؤقتة لهاتفك..وإن لم تكن تفعل استخدام البيانات في الخلفية كحل من حلول توفير البيانات وتوفير الطاقة..فستعاني من عدم تأثير البيانات أو الإنترنت على التطبيق أثناء اختزانه في الخلفية – أي حتى ولو لم يغلق بشكلٍ نهائيّ- ..لذا تأكد من تفعيلك لاستخدام البيانات في الخلفية.. ثم تفقد ما إذا تم حل مشاكل تطبيق تويتر التي تواجهك أم لا.

إعادة تثبيت التطبيق

ماذا إذا لم تفلح معك الحلول السابقة؟ ما نلجأ إليه بعد مسح البيانات وفرض الإيقاف..وحتى تفقد استخدام البيانات هو إعادة تثبيت التطبيق، وإعادة التثبيت تتطلب حذف التطبيق نهائيًا عن جهازك بالتأكيد؛ لمسح وإزالة أي شيء يخصه على هاتفك لكي تقوم بتنزيله من جديد بشكلٍ مُنّقى من أي شائبة قد تكون قد صابته أثناء استخدامك له على هاتفك، وذلك من خلال إزالته من خلال متجر الهاتف لديك أو من الإعدادات الخاصة بهاتفك..ثم تثبيته من جديد؛ لترى ما إذا تم حل مشاكل تطبيق توتير التي تواجهك.

إعادة تشغيل الهاتف

على غِرار إعادة تثبيت التطبيق..فإن ما تقوم به الـ إعادة عمومًا هو عملية إحياء من جديد لجميع أجزاء ما تقوم بإعادة تشغيله؛ ما إذا كان التطبيق نفسه أو هاتفك! لما به من فرصة قوية لحل مشاكل تطبيق تويتر التي تواجهك على هاتفك..فما عليك هو التوجه إلى الضغط على زر الطاقة/ ثم اختيار إعادة التشغيل/ ثم الإنتظار حين تتم إعادة التشغيل بشكلٍ كامل..ثم إن أردت قم بمسح البيانات وقم بفرض الإيقاف! لا مانع..وقم بتجربة التطبيق مجددًا لترى ما إذا تم حل مشاكل تطبيق تويتر لديك.

إعادة تسجيل الدخول

بمجرد تسجيلك للدخول على تويتر فهذا يعد إجراءًا تقنيًا بحد ذاته، يمكن أن يُعرض للخطأ ويمكن أن يأتي بالإيجاب..لذا من الوارد أن تتسبب إعادة تثبيتك للدخول بحسابك على تويتر بحل مشاكل تطبيق تويتر التي تواجهك، وهذا بعد توجهك للإعدادات/ الحسابات/ تويتر/ اختيار إزالة حساب تويتر – وهذا لعدم وجود زر مباشر لتسجيل الخروج من التطبيق نفسه – ثم تقوم بتسجيل الدخول مجددًا بحسابك لتجربة ما واجهت مشكلة فيه أثناء استخدامك لتويتر..واستكمالًا لحل مشاكل تطبيق تويتر..

هل تأكدت من اتصالك المستقر بالإنترنت؟

قد تواجه عدم إمكانية تشغيل الفيديوهات أو إرسال الرسائل أو التغريد على حسابك بسبب بسيط؛ وهو أن تكون مُتصل ولا وجود للإنترنت..والتي تعد مشكلة شائعة لدى المستخدمين..أن يكون متصلًا بالإنترنت ولكنه لا يحصل على اتصالٍ مستقر! والذي يؤدي إلى مواجهتك لـ مشاكل تطبيق تويتر التي تواجهك! لذا قم بفحص الشبكة التي تتصل بها أو فحص بيانات الهاتف إن كنت مستخدمًا إياها..ولترى مجددًا ما إذا تم حل مشاكل تطبيق تويتر التي تواجهك أثناء استخدامك له.

هل تستخدم إصدارًا قديمًا؟

دومًا في عالم التطبيقات والتكنولوجيا بشكلٍ عام؛ هناك الكثير من المشاكل التقنية التي يمكن أن تظهر من العدم! والتي قد لا يكون هناك سببًا مباشرًا لها لتقوى على حله من خلال إحدى الطرق المعروفة لحل المشاكل، لذا ما يحدث حينئذٍ أن الشركة تُخطَر بهذا الأمر أو تلك المشكلة..لترسل لك (وللمستخدمين أجمع) تحديثًا خاصًا لحل مشاكل تطبيق تويتر التي تواجه الجميع وتواجهك..لذا تأكد من خلال المتجر أنك تستخدم أخر نسخة وإصدار من تطبيق تويتر.

هل تأكد من جميع الأذونات؟

الأذونات هي أمرًا هامًا لاستخدام التطبيقات بشكلٍ كامل دون أية مشاكل في استخدام المميزات والخواص في أي تطبيق..وتطبيق تويتر لا يُستثنى بالتأكيد! لذا هل تعاني من مشكلة في التسجيل أو في التحدث في الغرف التي أنشأها أصدقائك على تويتر؟ تفقد ما إذا تم السماح باستخدام الميكرفون من خلال الأذونات! هل فقدت القدرة على التصوير أو مشاركة الصور؟ تأكد من سماحك لتويتر باستخدام الكاميرا والسماح بالوصول إلى التخزين! يمكنك تفقد الأذونات من خلال انتقالك إلى الإعدادات/التطبيقات/تطبيق تويتر/ الأذونات..لترى أي الأذونات مُعطاه وأيها يتطلب السماح به..ثم قم بتجربة التطبيق مجددًا للتأكد من حل مشاكل تطبيق تويتر التي تواجهها.