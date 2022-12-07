شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رواد الفضاء الصينيون بدأوا فى التعافى من أثار عدم الجاذبية بعد6 أشهر بمهمة شنتشو 14 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد ثلاثة رواد فضاء ساعدوا في إنهاء بناء محطة الفضاء الصينية إلى بكين لبدء عملية التعافي بعد قضاء نصف عام في المدار.

هبط رواد الفضاء تشين دونغ وليو يانغ وكاي زوزهي في كبسولة العودة للمركبة الفضائية شنتشو في دونغفنغ في صحراء جوبي في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم يوم الأحد (4 ديسمبر)، بعد ساعات فقط من مغادرة محطة تيانغونغ الفضائية.

كان تشين وليو وكاي في حالة معنوية جيدة عند الخروج من الكبسولة، وسرعان ما تم نقلهم بعيدًا إلى مطار شيجياو عبر طائرة، وفقاً لموقع space.

ودخلوا في مرحلة التعافي بعد المهمة من آثار ستة أشهر في الجاذبية الصغرى، مثل فقدان كثافة العظام، وتم إنزال رواد الفضاء من الطائرة على كراسي مصممة خصيصًا لهذا السبب.

الثلاثة الآن في فترة التعافي من الحجر الصحي في مركز أبحاث وتدريب رواد الفضاء الصيني، والتي من المتوقع أن تستمر من ثلاثة إلى أربعة أسابيع، خلال هذا الوقت، وسيخضعون لفحص طبي شامل وتقييم صحي، حتى الآن العلامات جيدة حيث أن رواد الفضاء يعيدون التكيف مع جهود الجاذبية على الأرض.

وخلال مهمتهم على متن تيانجونج، أشرف تشين وليو وكاي على وصول وحدتين جديدتين لمحطة الفضاء بالإضافة إلى ثلاث مناورات أخرى للالتقاء والرسو تشمل سفن شحن تيانتشو ومركبات شنتشو وشرعت في ثلاث عمليات سير في الفضاء، كما استضافوا محاضرة حية وتفاعلية للتوعية العلمية وأرسلوا إلى الوطن صورًا مذهلة للأرض والقمر.

كان آخر عمل من مهمة شنتشو 14 قبل مغادرتها إلى الأرض هو تسليم تيانجونج إلى طاقم مهمة شنتشو 15، وكانت هذه أول عملية تسليم للطاقم للصين والمرة الأولى التي ترسل فيها البلاد ستة رواد فضاء في الفضاء في وقت واحد.