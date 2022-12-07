شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مروحية المريخ تحقق رقمًا قياسيًا جديدًا فى الطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت مروحية الإبداع التابعة لناسا رقماً قياسياً جديداً لارتفاع الطيران على سطح المريخ، في مهمة استمرت 52 ثانية، وصلت الآلة التي يبلغ ارتفاعها 4 أرطال و19 بوصة إلى ارتفاع 46 قدمًا فوق سطح المريخ أثناء السفر لمسافة 49 قدمًا.

وفي حين أن معظم رحلات مروحية الإبداع البالغ عددها 35 رحلة على الكوكب الأحمر قد وصلت إلى ذروة ارتفاع 33 قدمًا، فإن رحلة نهاية الأسبوع بواسطة الجهاز الذي يشبه الطائرة بدون طيار تصدرت الرقم القياسي الحالي البالغ 39 قدمًا والذي تم تحقيقه في ثلاث رحلات منفصلة العام الماضي.

وصلت البراعة إلى المريخ مع المركبة الجوالة المثابرة التابعة لناسا في وصول مذهل تم التقاطه في فيديو عالي الدقة في فبراير 2021 حسبما نقل موقع Digitartlends.

وبعد شهرين من الاختبارات الأرضية، أصبحت شركة Ingenuity أول طائرة تحقق رحلة تعمل بالطاقة والتحكم على كوكب آخر مع تحليق 39 ثانية على ارتفاع 10 أقدام عن الأرض. وغطت أطول رحلة لها حتى الآن مسافة 2325 قدمًا في مهمة في أبريل 2022.

وعلى الرغم من إرسال المروحية إلى المريخ لمجرد اختبار جدوى استخدام مثل هذه الآلة في مهمات الكواكب المستقبلية، إلا أن أداء Ingenuity كان جيدًا لدرجة أن ناسا بدأت في استخدامه لمساعدة المسبار الأرضي أثناء بحثه عن دليل على وجود حياة قديمة على هذا الكوكب.

وتساعد الطائرة من خلال استخدام الكاميرا المواجهة للأسفل للبحث عن مجالات الاهتمام لاستكشاف المثابرة.

وتتيح نقطة المراقبة الجوية أيضًا للفريق استخدام الصور للعثور على المسارات الأكثر أمانًا والأكثر كفاءة ليأخذها المثابرة أثناء شق طريقها عبر السطح الصخري إلى مواقع استكشاف مختلفة.

وجاءت رحلة إبداع التي حطمت الرقم القياسي بعد 11 يومًا من تسجيل آلة الطيران رقماً قياسياً آخر، لأقصر رحلة في تاريخ طيران المريخ عندما حلقت على ارتفاع 16 قدمًا عن الأرض لمدة 18 ثانية فقط.

وأعطت المهمة الفريق فرصة لاختبار قدرات جديدة، على وجه التحديد، تجنب المخاطر للهبوط وخرائط الارتفاع الرقمية للمساعدة في الملاحة.