تكنولوجيا: رئيس آبل يعلن استخدام رقائق TSMC المصنوعة فى ولاية أريزونا بأجهزة آيفون وماك

القاهرة - سامية سيد - كشف رئيس شركة أبل تيم كوك أن الشركة ستشتري رقائق مصنوعة في مصنع TSMC القادم في فينيكس، أريزونا. وبينما لم يذكر كوك كيف سيتم استخدام هذه الرقائق، من المتوقع أن تجد الأجزاء التي يبلغ قطرها 4 و 3 نانومتر طريقها إلى الجيل التالي من أجهزة آيفون وماك وغيرها من المنتجات الرئيسية. وتعد شركة أبل حاليًا أكبر عملاء TSMC.

من المتوقع أن يبدأ الإنتاج في منشأة Phoenix في عام 2024 ومن المتوقع إنشاء مصنع للمتابعة في عام 2026 بسبب زيادة الطلب.

و مجتمعين سوف يصنعون حوالي 600000 رقاقة في السنة حسبما نقل موقع Engadget.

تنفق شركة TSMC 40 مليار دولار على المصانع، لكن سيتم دعمها جزئيًا من قبل الحكومة من خلال قانون CHIPS والعلوم الذي يهدف إلى تحفيز تصنيع أشباه الموصلات في الولايات المتحدة.

تقوم إنتل أيضًا ببناء مصانع في أريزونا وأوهايو، وتخطط للعمل كمسبك لشركات أخرى تتطلع إلى الاستعانة بمصادر خارجية لإنتاج الرقائق، وقد أعربت عن اهتمامها بصنع مكونات آبل.

وسواء حدث ذلك أم لا، قد يعتمد على قدرة إنتل على مواكبة المسابك مثل TSMC، والتي غالبًا ما تقود الدفع نحو عمليات تصنيع الرقائق من الجيل التالي.

سوف يمثل الإخراج جزءًا صغيرًا فقط من إجمالي إمكانات TSMC، تشير CNBC إلى أن الشركة التايوانية صنعت 12 مليون رقاقة في عام 2020 وحده.

ويقدر المجلس الاقتصادي الوطني أن ذلك يجب أن يكون كافياً لتلبية الطلب الأمريكي.

يمكن أن يخفف ذلك من النقص في الرقائق، ويخلق فرص عمل ويقلل الاعتماد الأمريكي على الإنتاج الأجنبي.

بينما لن يتم تشغيل المصانع لمدة عامين، تأتي أخبار التوسع في الوقت المناسب، حيث حذرت شركة آبل من نكسات تصنيع iPhone 14 Pro بسبب سياسات الصين بشأن COVID-19.

نظريًا كانت المنشآت الأمريكية ستقلل من تأثير تلك القيود.

على الرغم من أنه لا يزال من الممكن تصنيع العديد من الأجزاء في الخارج حتى بعد توسع TSMC، إلا أنه من المحتمل قريبًا أن تصل أجهزة آبل إلى باب منزلك في الوقت المناسب.