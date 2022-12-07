شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منصة Nexo لإقراض العملات المشفرة تعلن انسحابها التدريجي من أميركا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة Nexo البريطانية لإقراض العملات المشفرة، أنها ستتخارج بشكل تدريجي من الأسواق الأميركية خلال الأشهر المقبلة بعد مواجهات مع السلطات التنظيمية حسبما نقلت CNBC.

وقالت الشركة إن هذا القرار يأتي بعد "18 شهرًا من الحوارات مع المنظمين الفدراليين في الولايات المتحدة والتي وصلت إلى طريق مسدود.

وعرفت منصة Nexo نمواً سريعًا خلال جائحة كوفيد-19، لكن مع التراجع الذي عرفته أسواق العملات المشفرة هذا العام، قام العديد من المقرضين بتجميد عمليات السحب، ما تسبب في خسائر كبيرة للعملاء.

وتقدمت بالفعل العديد من منصات الإقراض الكبرى مثل Celsius و Voyager وBlockFi التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها، بطلب الحماية من الإفلاس خلال العام الجاري.

وتعمل منصات إقراض العملات المشفرة كبنوك في عالم التشفير، حيث تقدم فوائد للعملاء على العملات المشفرة التي يودعونها على المنصة.