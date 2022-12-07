شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. واتساب يضيف دعمًا رسميًا للصور الرمزية على غرار Meta's Bitmoji والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتم إطلاق الصور الرمزية وهي الأحرف القابلة للتخصيص المتوفرة بالفعل عبر خدمات ميتا مثل فيسبوك وإنستجرام، رسميًا على واتساب، حيث أعلنت ميتا أنه يمكن استخدامها كصورة للملف الشخصي على خدمة المراسلة أو إرسالها في شكل واحد من 36 ملصقًا مخصصًا.

وفقًا لبيان ميتا الصحفي سيتم طرح الميزة "للمستخدمين في كل مكان بدءًا من اليوم" وفقا لموقع ذا فيرج.

وتم طرح ميزة الصور الرمزية في واتساب بشكل مطرد لمختبري الإصدارات التجريبية منذ شهرين حتى الآن.

لقد كانت متاحة لبعض مستخدمي الإصدار التجريبي (وليس جميعهم) على كل من Android و iOS منذ أكتوبر على الأقل ، وفقًا لـ WABetaInfo ، ولكن من المتوقع أن تصبح متاحة لجميع المستخدمين على الهاتف المحمول خلال الأسابيع المقبلة.

وتعد صور ميتا الرمزية واحدة من عدد من الشخصيات الافتراضية القابلة للتخصيص المتاحة عبر مختلف الأنظمة الأساسية وتطبيقات المراسلة.

وربما تكون Bitmoji هي الأكثر شهرة، وهي الأحرف ثنائية الأبعاد التي تمتلكها الآن سناب، كما تقدم كل من آبل و سامسونج صورًا رمزية على مستوى النظام في شكل Memoji و AR Emoji ، على التوالي.

ولكن يمكن أن تصبح هذه الميزة في نهاية المطاف هي الأكثر أهمية بالنسبة إلى ميتا، والتي تعمل على الترويج للميزة باعتبارها الشيء الذي سيمثل يومًا ما مستخدميها في ما يسمى metaverse.