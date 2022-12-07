شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جنرال موتورز تفتتح أول محطات شحن مجتمعية من المستوى 2 فى ولايتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت جنرال موتورز بتركيب أول محطات شحن للسيارات الكهربائية من المستوى 2 في ويسكونسن وديترويت كجزء من مبادرة الشحن المجتمعية التي تم الكشف عنها العام الماضى، وفقا لتقرير engadget.

وقام وكيل بيع في مارشفيلد بولاية ويسكونسن بإنشاء محطات في مواقع بما في ذلك الحدائق والمكتبة والمجمع الرياضي ، بينما قام آخر بتركيبها في مركز للرعاية الصحية في أووسو وميشيغان، والهدف هو مساعدة التجار على تثبيت ما يصل إلى 40000 جهاز شحن فى مواقع المجتمع (بما في ذلك المناطق الريفية والحضرية المحرومة من الخدمات) عبر الولايات المتحدة وكندا.

وقال المدير العام لجنرال موتورزVP Hoss Hassani أن ما يقرب من 90% من سكان الولايات المتحدة يعيشون على بعد 10 أميال من وكالة جنرال موتورز، ووكلاؤنا في وضع جيد لتحديد المواقع التي توسع الوصول إلى شحن المركبات الكهربائية ، بما في ذلك في الشركات الصغيرة وأماكن الترفيه والمدارس والوجهات الشهيرة الأخرى ،"

وصرحت جنرال موتورز في الأصل أنها ستقدم مزيجًا من أجهزة الشحن 11.5 كيلو وات و 19.2 كيلو وات ، لكنها تقول الآن إنها ستمنح التجار ما يصل إلى عشرة شواحن بقدرة 19.2 كيلو وات توفر "أكبر قدر من الطاقة المتاحة لشاحن المستوى 2"، ويمكن وضعها في "المواقع الرئيسية" في الأحياء، مثل الشقق والكليات والشركات.

وبشكل حاسم، لن تقتصر الوحدات على سائقي جنرال موتورز، لذلك يمكن للمركبات الكهربائية من العلامات التجارية الأخرى استخدامها أيضًا.

واختارت جنرال موتورز الشركة المصنعة الكندية FLO كمزود لمحطة الشحن ، مع التصنيع في منشأة FLO's Auburn Hills ، ميشيغان، على الرغم من أنها ليست سريعة مثل أجهزة الشحن السريعة ، إلا أن المحطات التي تبلغ قدرتها 19.2 كيلو وات 80 أمبير يمكن أن تحصل على شحن بنسبة 20 إلى 80% فى أقل من ثلاث ساعات - وهذا ليس سيئًا إذا كنت تقضي وقتًا في مكتبة أو حديقة .

وعلى سبيل المثال فى العام الماضى، قالت جنرال موتورز إن أجهزة الشحن ستكون متاحة للشراء من خلال التجار للاستخدام المنزلي ، لكنها لم تذكر هذا الخيار فى أحدث بيان صحفي لها.