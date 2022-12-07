شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس JPMorgan: العملات المشفرة عديمة الفائدة.. وتمول أنشطة غير قانونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد الرئيس التنفيذي لـ JPMorgan للعملات المشفرة، ووصفها بـ "الصخور المدللة" (حجارة يتم تشكيلها في هيئة حيوانات أليفة) في إشارة إلى عدم أهميتها حسبما نقلت CNBC.

وفي مقابلة مع CNBC، أشار ديمون إلى أن واقعة إفلاس FTX حصلت على اهتمام إعلامي مبالغ فيه.

وأضاف: لكن على الرغم من ذلك فإني لا أقصد أن تكنولوجيا البلوكتشين أو العقود الذكية ليست حقيقية، لكن العملات المشفرة ليس لها أي وظيفة.

كما حذر من أن العملات المشفرة تُستخدم للإنفاق على أنشطة غير مشروعة وأن على المنظمين النظر فيها.

وتابع: على المنظمين التركيز بصورة أكبر على العملات المشفرة بدلاً من البنوك الكبيرة.