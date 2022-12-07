شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع طفيف فى سعر البيتكوين لتظل أقل من 17000دولار للأسبوع الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سوق العملات الرقمية مع مكاسب اليوم الأربعاء، بنسبة 0.70 %، حيث يتم تداول البيتكوين عند نقطة سعر 16،988 دولارًا، في البورصات الدولية مثل Coinbase و Binance و CoinMarketCap.

وتابعت إيثر البيتكوين عن كثب لتسجل مكاسب طفيفة اليوم الأربعاء بنسبة 0.63%، حيث يبلغ سعر إيثر حاليًا 1،263 دولارًا، وفقاً لموقع Gadgets 360.

وتراجعت معظم العملات المشفرة في مكاسب اليوم الأربعاء.

وتشمل العملات البديلة التي تحقق الربح Tether و Binance Coin و USD Coin و Binance USD و Ripple.

كما شهد كل من Polygon و Polkadot و Tron و Avalanche أرباحًا طفيفة.

وفي الوقت نفسه، انعكست الخسائر أيضًا على بعض العملات البديلة ، مثل memecoins DOGE و SHIB.

وارتفع سوق العملات المشفرة الإجمالي بنسبة ضئيلة 0.01 % خلال الـ 24 ساعة الماضية، ويظهر تقييمها الحالي عند 853 مليار دولار، كما توضح CoinMarketCap.

واضطرت العديد من شركات العملات المشفرة إلى تسريح عدد كبير من قوتها العاملة خلال الأسبوعين الماضيين، للحفاظ على نشاطها التجاري قائمًا، تعد بورصة ByBit للتشفير ومقرها سنغافورة أحدث بورصة تشفير أعلنت عن تخفيض بنسبة 30 % في عدد موظفيها في وقت سابق من هذا الأسبوع.