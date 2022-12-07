شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل: سعر الدولار ومؤتمر المناخ يتصدران قوائم الأكثر بحثا فى 2022 بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت جوجل اليوم عن قوائم "عمليات البحث الأكثر رواجًا لعام 2022" التي تعرض المواضيع الأكثر بحثًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عاكسةً بذلك اهتمامات الأشخاص حول مختلف الأحداث والشخصيات والأغاني والمسلسلات على مدار السنة.

ويستعين الناس حول العالم بمحرك بحث جوجل لإيجاد واستكشاف معلومات قيّمة عن مختلف المواضيع سواء الترفيهية منها والتعليمية، أو الخاصة بالرياضة والأخبار.

ويلعب "محرك بحث Google" دورًا أساسيًا في مساعدة الأشخاص على الوصول إلى المعلومات القيمة، يعتمد أكثر من ثلثي الأشخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على البحث لمتابعة الأخبار؛ 74٪ في الإمارات و62٪ في السعودية و68٪ في مصر.

أظهرت قوائم العمليات الأكثر بحثًا لهذا العام أنّ سنة 2022 كانت عام التكيف وتقبلّ الأفراد للتغيرات التي حدثت من حولهم في آخر سنتين بسبب الجائحة العالمية وغيرها من العوامل.

تم إعداد القوائم من خلال النظر إلى المواضيع والأسئلة التي لاقت اهتمامًا متزايدًا من الأفراد مقارنةً بالعام الماضي، إليكم نبذة عن بعض المواضيع التي لفتت الانتباه في عام 2022:

في مصر، احتل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري المرتبة الأولى نسبةً لما تواجهه الدولة من تغييرات اقتصادية متمثّلة في قيمة العملة خلال الأشهر القليلة الماضية، كما تصدّر مؤتمر المناخ COP 27 التي استضافته شرم الشيخ الفعاليات الأكثر رواجًا لهذا العام.

أما في السعودية، فقد تصدرت منصة التعلم الذكي "مدرستي" قائمة عمليات البحث الأكثر رواجاً في المملكة، كما لوحظ اهتمام كبير بالرياضة وخاصةً "كأس العالم ™ 2022" متمثّلة في مباراة السعودية والأرجنتين.

وفي الإمارات، كان للألعاب الإلكترونية نصيب في قوائم هذا العام مثل لعبة Wordleوأما على الصعيد الرياضي، فكانت "كأس العالم للكريكيت" و"كأس العالم ™ 2022 "من ضمن المواضيع الرياضية الأكثر اهتمامًا في الدولة.

وعَلَّقَ نجيب جرار، مدير تسويق المنتجات في جوجل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "تعكس عمليات البحث الأكثر رواجًا لهذا العام عن كيف استعان الأشخاص في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمحرك بحث جوجل لإيجاد واستكشاف معلومات قيّمة عن مختلف المواضيع سواء الترفيهية منها والتعليمية، أو الخاصة بالرياضة والاخبار".

وأضاف "طالما كانت المعرفة في صميم مهمة جوجل، وسنواصل تطوير محرك بحث جوجل لجعله أكثر إفادة للمستخدمين في الوطن العربي وفي جميع أنحاء العالم في كل أنحاء العالم. "

أما بالنسبة للشخصيات التي استحوذت اهتمام الأفراد في المنطقة، فكان من ضمنها "صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد"، "الملكة إليزابيث الثانية" و"شيرين أبو عاقلة".

كما اهتمّ الأفراد بفعاليات وأحداث ذات صدى واسع مثل "إكسبو 2020" و"حرب أوكرانيا" و"كأس العالم ™ 2022".