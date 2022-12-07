شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل توفر ميزة "التمرير المستمر" إلى البحث على سطح المكتب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت جوجل ميزة "التمرير المستمر" لموقعها على الويب للموبايل في عام 2021، وتعمل الشركة الآن على نشر التمرير المستمر في نتيجة بحث سطح المكتب.

وتقول جوجل، "ستتمكن الآن من رؤية ما يصل إلى ست صفحات من النتائج"، بمجرد الانتهاء من ذلك، ستعرض صفحة نتائج البحث مؤشر "التخزين المؤقت" والذي من المحتمل أن يكون أسرع من البحث عن "التالي" والنقر عليه.

ما هو التمرير المستمر؟

في وقت سابق، أظهرت نتيجة البحث 10 روابط زرقاء، على الرغم من أنها توفر للمستخدمين ما يصل إلى 100 نتيجة بحث لكل صفحة من خلال تفضيلات جوجل، ومن خلال التمرير المستمر، سهلت جوجل على المستخدمين عرض المزيد من نتائج البحث ببساطة عن طريق التمرير لأسفل في الصفحة، ويمكن للمستخدمين تصفح ما يصل إلى ست صفحات من نتائج البحث عن طريق التمرير لأسفل حتى يظهر خيار "المزيد".

ومن ناحية أخرى، تحدد جوجل عدد التمرير المستمر بأربع صفحات في المرة الواحدة، وعلى عكس التمرير اللانهائي، لا يُظهر التمرير المستمر النتائج بلا حدود، حيث يتوقف بعد بعض الصفحات وهذا هو السبب في أن جوجل لا تسميها بالتمرير اللانهائي.

"الآن، عند التمرير لأسفل، ستستمر في العثور على النتائج ذات الصلة حتى تتمكن من اكتشاف أفكار جديدة، وأضافت جوجل عندما تصل إلى أسفل صفحة نتائج البحث، سيتم عرض ما يصل إلى ست صفحات من النتائج تلقائيًا حتى ترى زر "المزيد من النتائج" إذا كنت ترغب في الاستمرار في المزيد.

كما يقال إن جوجل بدأت في اختبار ميزة جديدة تركز على المعرض - منتقي الصور لميزة الرسائل الخاصة بها، وذكرت 9to5goolge في وقت سابق أن ميزة الصورة المعاد تصميمها قد بدأت بالفعل في الظهور لبعض المستخدمين على تطبيق رسائل جوجل.

ويقترح التقرير أيضًا أنه يمكن تشغيل منتقي الصور الجديد من الجانب الأيسر لحقول النص ويعرض الصور التي تم النقر عليها مؤخرًا أسفل الكاميرا الحية بجانب خيار المعرض المجاور لها، وسيتمكن المستخدمون الآن من رؤية 22 صورة أخرى عن طريق التمرير لليسار والحصول أيضًا على اختصار لفتح الكاميرا.