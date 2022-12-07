شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يطرح ميزة Emotes الجديدة .. كل ما تحتاج معرفته عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ يوتيوب في طرح طريقة جديدة للمستخدمين للتعبير عن التعليقات على مقاطع الفيديو، حيث يبدو أن منصة الفيديو المملوكة لشركة جوجل "مستوحاة" هذه الميزة من ميزة مماثلة موجودة على Twitch، حيث سيتم استخدام YouTube Emotes in Gaming اعتبارًا من الآن.

ما هي YouTube Emotes؟

في إحدى صفحات الدعم الخاصة به ، وصف يوتيوب ماهية Emotes، حيث قال : "Emotes عبارة عن مجموعات ممتعة من الصور الثابتة التي يمكنك استخدامها عبر النظام الأساسي للمساعدة في بناء شعور المجتمع ، حصريًا على YouTube".

وقال موقع YouTube إنه يبدأ بالعواطف المصممة للألعاب ، لكنه سيطرح المزيد من موضوعات المشاعر في المستقبل، وكشف أيضًا عن أن Gaming Emotes تم إنشاؤها بواسطة فنانين مستقلين Abelle Hayford و Guy Field و Yujin Wonل، لكن لم يوضح يوتيوب المناطق التي يتم طرح Emotes فيها ، لذلك ربما يتم طرحها عالميًا فقط.

كيفية استخدام YouTube Emotes؟

سيرى المستخدمون رمزًا مبتسمًا في الدردشة المباشرة أو قسم التعليقات أسفل الفيديو، ولاستخدام Emotes ، انقر فوق هذا الرمز وسترى جميع الرموز التعبيرية والرموز التعبيرية المتاحة لك، وستكون رموز YouTube مباشرة أسفل أي رموز تعبيرية مخصصة لعضوية القناة.

ويقول YouTube أيضًا إن Emotes لها أيضًا أسماء محددة يمكن للمستخدمين كتابتها للإكمال التلقائي في الدردشة المباشرة ، وستعمل إلى حد كبير على كيفية عمل الرموز التعبيرية المخصصة، فعلى سبيل المثال ، إذا كتبت ": cat-orange-whistling:" في الدردشة ، فسيظهر Emote.

إنه مشابه جدًا لكيفية عمل Emotes بالفعل على Twitch، وحتى في Twitch ، يتعين على المستخدمين النقر فوق الرمز المبتسم في الجزء السفلي من مربع الدردشة للوصول إلى جميع المشاعر المتاحة، ومع ذلك ، فإن Twitch لديها مجموعة أكبر بكثير من Emotes حيث تم إطلاقها في وقت سابق على المنصة.