اهم اكواد اورانج موبينيل سابقا

تعد اكواد اورنچ مهمة جدا لمن يبحث علي الحصول علي تجربة اكثر سلاسة وسرعة نظرا لما تقدمه شركة orange موبينيل سابقا من أنظمة مختلفة من باقات المكالمات والنت تناسب مع احتياجاتك و باسعار مميزة…لذلك دعونا نتعرف علي اكواد اورانج المختلفة.

اكواد اورانج الرئيسية

كود الفاء باقة الإنترنت: #414611*100#

كود معرفة موعد تجديد الباقة: #413*100# .

كود تغيير نظام المكالمات : 400 .

كود الاستعلام عن رقم الخط : #119# .

كود الاستعلام عن الرصيد : 445 او #3#100# .

كود الاشتراك في خدمة الكول تون : 9999 .

كود الغاء خدمة الكول تون : 9999 او ارسال رسالة بها UNSUB علي رقم 9999 .

كود تحويل الرصيد : #7# .

كود رقم خدمة العملاء : 110 .

كود معرقة الميجا بيتس المتبقية في الباقة : #136# .

كود شحن الكارت : #رقم الكارت*102# .

كود الشحن للغير : #1#100# و أتبع الخطوات .

كود خدماتي : #5#100# .

كود معلومات عن حسابي الشخصي: #6#100# و اتباع الخطوات.

كود خدمة اورانج كاش : 8000

خدمة سلفني نت : #444# واتباع الخطوات.

كود اشحنلي : الاتصال ب 400 او الكود #2#100# .

كود كلمني شكرا: #رقم التليفون*121# .

كود سلفني شكرا : #2#100# .

كود بلوك للارقام المزعجة في اورامج : #5#100# .

كود معرفة رقم PUK اورانج : اطلب 01222444400 .

كود خدمة اورانج ماني : 8000 .

كود العروض اليومية في اورانج: #12# او اطلب 300 .

كود معرفة اخر عروض زخدمات اورانج : اطلب 300 واتبع الخطوات.

كود القائمة السوداء في اورانج : #2# .

كود رسائل ضبط الانترنت اورانج : #4#100# .

كود الاشتراك في باقات الانترنت اورانج : #4#100# .

رقم تليفون انترنت البيت اورانج DSL : الاتصال علي 16333 .

اقرأ أيضا: باقات We Life الجديدة من المصرية للإتصالات

اكواد باقات المكالمات

اكواد باقات PREMIER

تتمتع PREMIER بخصومات حصرية في مجموعة من ارقي الماركات. وتجعلك تقوم بجمع نقاطك مع برنامج SPECIAL للنقاط واستبدلهم في اكثر من 300 فرع من فروع شركاء اورنچ.

لمزيد من التفاصيل قم بزيارة الرابط التالي .

كود باقات فري ماكس

مع فري ماكس، ليك اشتراكات فري و حصرية علي أشهر التطبيقات الترفيهية.

كود الاشتراك في باقات فري ماكس : #181# .

لمزيد من التفاصيل قم بزيارة الرابط التالي .

كود باقات أحسن ناس

يتم شحن باقات أحسن ناس مباشرة عن طريق كروت الشحن و يمكن الاختيار بين باقة وحدات لكل الشبكات أو باقة سوبر ميجابايتس.

كود تشغيل باقات احسن ناس من الرصيد : اطلب #175# .

كود وحدات لكل الشبكات: اطلب #كود الشحن*1*102# .

كود السوبر ميجابايتس: اطلب #كود الشحن*2*102# .

لمزيد من التفاصيل قم بزيارة الرابط التالي.

كود باقات الو

أنظمة الو هتخليك تستمتع بواتساب طول اليوم و هتكلم حبايبك بأقل سعر للدقيقة من اورانج.

كود الاشتراك في باقة الو 14 : اطلب #100# او #0# .

كود الاشتراك في باقة الو اليومية : اطلب #100# او #0# .

كود الاشتراك في باقة الو الاسبوعية : اطلب #100# او #0# .

لمزيد من التفاصيل قم بزيارة الرابط التالي .

اقرأ أيضا: طريقة الغاء كول تون فودافون

اكواد باقات الانترنت

باقات GO للانترنت

مميزات باقات GO الجديدة هتخليك تتكلم من باقة الإنترنت.

باقات GO Super

كود الاشتراك في باقة 10 GO Super : اطلب #10*222# .

كود الاشتراك في باقة 20 GO Super : اطلب #20*222# .

كود الاشتراك في باقة 35 GO Super : اطلب #35*222# .

كود الاشتراك في باقة 50 GO Super : اطلب #50*222# .

كود الاشتراك في باقة 70 GO Super : اطلب #70*222# .

كود الاشتراك في باقة 120 GO Super : اطلب #120*222# .

كود الاشتراك في باقة 200 GO Super : اطلب #200*222# .

كود الاشتراك في باقة 400 GO Super : اطلب #400*222# .

باقات GO-Net

كود الاشتراك في باقة 7.5 GO Net : اطلب #7*222# .

كود الاشتراك في باقة 15 GO Net : اطلب #15*222# .

كود الاشتراك في باقة 30 GO Net : اطلب #30*222# .

كود الاشتراك في باقة 45 GO Net : اطلب #45*222# .

كود الاشتراك في باقة 60 GO Net : اطلب #60*222# .

كود الاشتراك في باقة 75 GO Net : اطلب #75*222# .

كود الاشتراك في باقة 100 GO Net : اطلب #100*222# .

كود الاشتراك في باقة 150 GO Net : اطلب #150*222# .

كود الاشتراك في باقة 250 GO Net : اطلب #250*222# .

كود الاشتراك في باقة 400 GO Net : اطلب #400*222# .

باقات GO Extra

1. باقات GO VIDEO

كود الاشتراك في باقة GO فيديو اليومية 2 : اطلب #21*222# .

كود الاشتراك في باقة GO فيديو الشهرية 5 : اطلب #23*222# .

كود الاشتراك في باقة GO فيديو ماكس 35 : اطلب #24*222# .ب

2. باقات GO TIKTOK

كود الاشتراك في باقة GO تيكتوك 5 : اطلب #55*222# .

3. باقات GO Games

كود الاشتراك في باقة GO Games اليومية 1 : اطلب #31*222# .

كود الاشتراك في باقة GO Games الاسبوعية 3 : اطلب #32*222# .

كود الاشتراك في باقة GO Games الشهرية 10 : اطلب #33*222# .

4. باقات GO Social

كود الاشتراك في باقة GO Social 1 : اطلب #11*222# .

5. باقات GO @Home

كود الاشتراك في باقة GO @Home 10 : اطلب #41*222# .

كود الاشتراك في باقة GO @Home Max 35 : اطلب #42*222# .

6. باقات GO Amazon

كود الاشتراك في باقة GO امازون الشهرية 5 : اطلب #63*222# .

كود الاشتراك في باقة GO امازون بلس 35 : اطلب #64*222# .

لمزيد من التفاصيل قم بزيارة الرابط التالي .

باقات خط الانترنت

أدخل على النت براحتك مع أكبر باقات انترنت GO Super الجديدة لخطوط الانترنت، اشترك دلوقتى واستمتع بسوبر ميجا بايتس أكتر وصلاحية اطول.

كود الاشتراك في باقة GO لخط الإنترنت : اطلب #222# .

لمزيد من التفاصيل قم بزيارة الرابط التالي .

اقرأ أيضا: كود تحويل فودافون كاش

دي كانت اهم الاكواد التي سوف تحتاج لها مع اورانج موبينيل سابقاً.