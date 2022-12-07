شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل: VPN مهم للغاية ولهذا السبب يجب استخدامه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كانت الشبكات الافتراضية الخاصة VPN مثار خلاف بين مقدمي الخدمات والحكومات، ومع ذلك فى بلدان أخرى تظل خدمات VPN شائعة ومطلوبة، فعندما أطلقت Google الهواتف الذكية Pixel 7 وPixel 7 Pro في أكتوبر 2022، قدمت خدمات VPN مجانًا، حيث إن الخدمة مسماة VPN One متاحة الآن لجميع مستخدمي Pixel 7 وPixel 7 Pro، وأوضحت Google أيضًا في منشور مدون سبب أهمية الشبكات الافتراضية الخاصة، ولماذا يجب على المستخدمين استكشافها.

- أهمية الشبكات الافتراضية الخاصة في منشور بالمدونة قال Ane Fabo Aranzabal ، كبير مديري المنتجات والخصوصية والأمان في جوجل، إن VPN - أو الشبكة الافتراضية الخاصة - تمنح المستخدمين راحة البال بأن اتصالهم خاص وآمن.

ويقول Aranzabal: "إنه يعمل مثل عباءة الخصوصية، حيث يضيف طبقة من التشفير إلى نشاطك على الإنترنت تحميه من التنصت على المتسللين ومشغلي الشبكات (والذي يمكن أن يشمل مزود خدمة الإنترنت أو مزود خدمة الإنترنت أو مزود خدمة الواي فاي العامة)".

كما تخفى شبكات VPN أيضًا عناوين IP الخاصة بالمستخدمين من المواقع والتطبيقات التي يزورونها، وبدون استخدام VPN ، يمكن بسهولة تتبع نشاط المستخدم من قبل الجهات السيئة.



ما الفائدة الرئيسية من استخدام خدمة VPN؟ كما يوضح Aranzabal توفر VPN أقصى فائدة عند تشغيلها والاحتفاظ بها ، لذا فهي تعمل دائمًا في الخلفية للحفاظ على أمانك، فلا يلاحظ المرء حقًا ما إذا كانت الشبكة الخاصة الافتراضية قيد التشغيل أم لا.

ومع ذلك إذا كنت تفضل تشغيلها وإيقاف تشغيلها ، فهناك لحظات يكون فيها استخدامها مفيدًا بشكل خاص ، مثل العمل من المقاهي أو الاتصال بشبكة Wi-Fi في المطار- ويضيف Aranzabal.

وبشكل عام، تكون الشبكات الظاهرية الخاصة (VPN) أكثر فائدة عندما يستخدم المستخدم شبكة عامة أو شبكة لا توفر أمانًا قويًا، وفي مثل هذه الحالات، لا يمكن لأحد رؤية ما تتصفحه إذا كانت لديك خدمة VPN ممكّنة.