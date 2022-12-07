شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها ازاي .. كيفية قياس ارتفاع الشخص باستخدام كاميرا أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأتي أجهزة أيفون مع العديد من الميزات المخفية التي تساعد المستخدمين في أنشطتهم اليومية، حيث يمكن أن يشمل ذلك العثور على كلمات المرور المخترقة والميكروفون المخفي ووضع التفكك وغير ذلك، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لمستخدمي أيفون الوصول إلى كاميرا الهاتف لمسح الصور والأشياء ضوئيًا.

وعلاوة على ذلك ، يمكن لمستخدمي أيفون أيضًا إجراء قياسات لأي كائن أو شخص باستخدام كاميرا هاتفهم الذكي:

- تطبيق القياس على أجهزة أيفون

يتيح تطبيق Measure app من أبل على أيفون للمستخدمين قياس عرض أو ارتفاع كائن أو سطح باستخدام كاميرا الهاتف، ويأتي التطبيق مثبتًا مسبقًا على الهاتف الذكي ، ويمكن للمستخدمين العثور عليه بسهولة في قسم التطبيقات، وإذا لم يكن الأمر كذلك ، فيمكنهم البحث عن تطبيق Measure في شريط البحث.

ووفقًا للشركة ، يمكن فقط لطرازات Apple أيفون 12 Pro و Apple أيفون 12 Pro Max و Apple أيفون 13 Pro و Apple أيفون 13 Pro Max و Apple أيفون 14 Pro و Apple أيفون 14 Pro Max قياس ارتفاع الشخص.

وإلى جانب الكاميرا الخلفية ، تستخدم أجهزة أيفون المذكورة أعلاه أيضًا ماسح ضوئي LiDAR لقياس الارتفاعات، ويمكن لماسح ضوئي LiDAR إنشاء خريطة عمق للمنطقة الواقعة أمامه من أجل الحصول على قراءات دقيقة، إليك كيف يمكن لمستخدمي أيفون استخدام تطبيق Measure لقياس ارتفاع شخص ما:

1. افتح تطبيق Measure على جهاز أيفون الخاص بك.

2. ضع أيفون بحيث يكون الشخص الذي تريد قياسه بالكامل مرئيًا على الشاشة.

3.بعد ذلك ، يتم عرض قياس الارتفاع أسفل الخط الذي يظهر أعلى رأس الشخص (أو الشعر ، أو القبعة). بعد ذلك ، انقر فوق الزر "التقاط صورة" لالتقاط صورة للقياس.

4. اضغط على لقطة الشاشة المتوفرة في الزاوية اليسرى السفلية لحفظ الصورة.

5. حدد حفظ في الملفات أو حفظ في الصور بعد النقر على زر تم.

يمكن الوصول إلى صورة قياس الارتفاع ومشاركتها بسهولة وقتما تشاء على أيفون باستخدام الصور أو الملفات.