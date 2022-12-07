شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة TSMC تعلن بناء مصنع رقاقات ثان لتلبية الطلب على أشباه الموصلات فى الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة البيت الأبيض وتايوان لصناعة أشباه الموصلات (TSMC) عن خطط لبناء مصنع ثانٍ للرقائق في ولاية أريزونا، حسبما أفادت AZCentral، وسيعزز ذلك استثمار الشركة فى الولاية بمصنع ثانى من 12 مليار دولار إلى 40 مليار دولار، مع تقليل اعتماد الولايات المتحدة بشكل كبير على واردات أشباه الموصلات، وفقا لتقرير engadget.

وسينتج المصنعان من شركة "TSMC" مجتمعين 600000 رقاقة في السنة، وقال رونى تشاترجى من المجلس الاقتصادي الوطني لشبكة سي إن بي سي: "على نطاق واسع ، ويمكن أن يلبي هذان المصنعان الطلب الأمريكي الكامل على الرقائق الأمريكية عند اكتمالها، ولن نضطر إلى الاعتماد على أي شخص آخر لصنع الرقائق التى نحتاجها".

وسينتج المصنع المعلن عنه حديثًا شرائح متطورة من 3 نانومتر بحلول عام 2026، ويمثل التوسع أحد أكبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الولايات المتحدة والأكبر في ولاية أريزونا.

وقامت TSMC مؤخرًا بترقية خططها في أول منشأة لها أيضًا ، معلنة أنها ستصنع الآن رقائق 4 نانومتر بدلاً من 5 نانومتر، ومن المقرر تصنيع الشرائح الأولى هناك بدءًا من عام 2024 ، ويُقال إن Apple و NVIDIA من بين العملاء الأوائل.

وخصص قانون CHIPS والعلوم 52.7 مليار دولار في شكل قروض وحوافز أخرى ، بالإضافة إلى مليارات أخرى في شكل ائتمانات ضريبية لتشجيع الاستثمار في صناعة أشباه الموصلات في الولايات المتحدة، ويهدف التشريع إلى تعزيز التمويل الخاص في صناعة الرقائق في الولايات المتحدة.

وفى نفس السياق، يقوم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بتنفيذ آلية "شفافية" حول الدعم العام المقدم لقطاع الرقائق خلال الفترة المقبلة لتقديم الدعم لاشباه الموصلات.