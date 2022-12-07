شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية إعداد الرقابة الأبوية على Netflix والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - Netflix هي واحدة من أكبر منصات OTT في العالم، حيث تقدم منصة OTT مجموعة واسعة من المحتوى عبر الأنواع بما في ذلك البرامج التلفزيونية والأفلام والألعاب، و يستمر Netflix أيضًا في إضافة محتوى جديد بين الحين والآخر، ومع ذلك ، فإن المنصة هي موطن لعدد كبير من المحتوى المناسب لمختلف الفئات العمرية.

ومع ذلك ، عادةً ما يترك المستخدمون Netflix مسجلاً الدخول إلى التلفزيون والكمبيوتر الشخصي والهواتف الذكية للوصول إليها بسرعة وبدء المشاهدة، ويؤدي ذلك إلى خطر وصول الأطفال إلى كل المحتوى بما في ذلك المحتوى الذي يجب أن يشاهدوه أو الذي لا تريدهم أن يشاهدوه.

ويتيح Netflix للمستخدمين إعداد الرقابة الأبوية وإدارة المحتوى لأطفالهم، كما يتيح ذلك للآباء التأكد من أن أطفالهم يمكنهم فقط الوصول إلى المحتوى الذي توافق عليه والسماح لهم بمشاهدته.

ملف تعريف Netflix Child: ما هو

تقدم Netflix عناصر تحكم الوالدين عبر ملف تعريف الطفل المخصص. يمكن العثور على ملف تعريف الطفل جنبًا إلى جنب مع ملفات التعريف العادية الأخرى ويمكن الوصول إليه عن طريق تحديده. يتيح ذلك للآباء اختيار المحتوى الذي يريدون لأطفالهم مشاهدته.





كيفية إعداد ملف تعريف الطفل على Netflix- افتح حساب Netflix الخاص بك وقم بتسجيل الدخول باستخدام المعرف وكلمة المرور الخاصين بك.

-بمجرد تسجيل الدخول ، قم بالتمرير لأسفل وانقر فوق خيار Profile & Parental Controls

- انقر هنا على الملف الشخصي لأطفالك واختر خيار "عرض القيود" من القائمة المنسدلة.

- سيطلب منك Netflix إدخال كلمة المرور الخاصة بك. يمكنك أيضًا تعديل العناوين بناءً على مستوى النضج. في الواقع ، يمكنك أيضًا أن تكون محددًا بشأن العناوين وتقييدها بأسمائها.

- بمجرد الانتهاء من الإعداد ، اضغط على زر حفظ في الأسفل.

- الآن ، توجه إلى صفحة تحديد الملف الشخصي واختر ملف تعريف الطفل وتحقق من القيود والتغييرات التي قمت بتطبيقها. في حالة رغبتك في إجراء المزيد من التغييرات ، كرر الخطوات أعلاه.

جزء مهم آخر من إعداد الرقابة الأبوية هو منع أطفالك من الوصول إلى حسابات أخرى، لهذا ، فإن الطريقة الأكثر أمانًا هي إضافة حماية بكلمة مرور لملفات التعريف الأخرى.