شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تحيل الجيل الثالث من جهاز iPad mini لقائمة المنتجات القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أيام من إضافة أبل عددًا قليلاً من طرازات MacBook ونموذج Watch Series إلى قائمتها الخاصة بالمنتجات القديمة والعتيقة ، يبدو أن الشركة قررت إضافة جهاز أيباد آخر للانضمام إلى النادي، ووفقًا لتقرير صادر عن MacRumors ، من المحتمل أن ينضم طراز iPad mini إلى منتجات أبل القديمة.





ما هي منتجات آبل القديمة؟منتج أبل القديم هو منتج لا يحصل على منتجات برمجية عادية، حيث إن الميزة البارزة في iPhone أو iPad أو Mac هي أنه يستمر في الحصول على تحديثات البرامج لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

لكن المنتج القديم لا يمكن أن يحصل على أي تحديثات ولا تعد أبل أيضًا بإصلاحات أو خدمة لهذه المنتجات، وتوضح أبل في صفحة الدعم الخاصة بها ، "تعتبر المنتجات قديمة عندما توقفت أبل عن توزيعها للبيع منذ أكثر من 5 سنوات وأقل من 7 سنوات."

ولا يعني هذا أن الجهاز سيتوقف عن العمل، ولكن هذا لا يعني أن مدة الصلاحية يتم رفضها مرة أخرى عندما لا يتلقى المستخدم تحديثات منتظمة.





ما هي منتجات أبل القديمة؟قد تبدو كلمة "عفا عليها الزمن" محددة بعض الشيء في طبيعتها ، توضح أبل أن "المنتجات تعتبر قديمة عندما توقفت أبل عن توزيعها للبيع منذ أكثر من 7 سنوات"، وبعبارة أخرى ، لا تحصل على أي تحديثات بالإضافة إلى أن أبل لن تقوم بإصلاحها أو صيانتها على الإطلاق.

وفي الواقع ، حتى مزودي الخدمة لا يمكنهم طلب قطع غيار لمنتجات قديمة، لذا فإن أي منتج تم إطلاقه في عام 2013 أو 2014 من المرجح أن يكون - أو سيحصل عاجلاً وليس آجلاً - على المنتجات القديمة.





أي طراز iPad mini أصبح "قديمًا"؟وفقًا لمذكرة حصلت عليها MacRumors ، من المقرر أن يصبح إصدار Wi-Fi و Cellular من الجيل الثالث من iPad mini قديمًا، كان البديل الخلوي لجهاز iPad mini (الجيل الثالث) موجودًا بالفعل في قائمة المنتجات القديمة.