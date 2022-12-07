شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: مكتب تويتر في سان فرانسيسكو لديه الآن أماكن للنوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحدث إيلون ماسك تغييرات ليس فقط في سياسات تويتر وكيف سيعمل الناس ولكن أيضًا في مقر الشركة في سان فرانسيسكو، وحسب تقارير ، فإن المكتب لديه الآن أماكن نوم صغيرة للموظفين الذين اختاروا البقاء بعد أن أعلن المالك الجديد عن ساعات عمل "قاسية".

ذكرت مجلة فوربس أن موظفي تويتر استقبلوا يوم الاثنين بـ "غرف نوم متواضعة تحتوي على مراتب غير مصنوعة وستائر باهتة وشاشات التواجد عن بعد في غرف المؤتمرات العملاقة" في مكتب سان فرانسيسكو.

ونقلاً عن صورة شاركها المنشور ، تحتوي إحدى هذه الغرف على سجادة برتقالية زاهية وطاولة خشبية بجانب السرير وسرير كوين ومصباح طاولة وكرسيين بذراعين للمكتب، ونقلت المنشور عن مصادر قولها إنه لم يتم تقديم أي إعلان أو سياق للموظفين.

ومن المفترض أن تكون غرف النوم مخصصة للموظفين الذين اختاروا العمل وفقًا لخطط عمل Musk الجديدة، "إنها ليست نظرة جيدة. إنها علامة أخرى غير معلنة على عدم الاحترام، لا يوجد نقاش. مثل الاسرة ظهرت ".

وفي نوفمبر ، قام موظف بتغريد صورة لموظف تويتر نائم في المكتب، ثم أعاد أحد المسؤولين التنفيذيين في الشركة تغريد المنشور قائلاً ، "عندما يعمل فريقك على مدار الساعة لتحديد مواعيد نهائية ، فأنت أحيانًا #SleepWhereYouWork".

وفي الشهر الماضي ، فصل ماسك عددًا كبيرًا من الموظفين ، وأعقب ذلك استقالة جماعية من قبل بعض كبار المسؤولين التنفيذيين. في ذلك الوقت ، قال ماسك للموظفين في مكتب سان فرانسيسكو المهجور إنهم "يحتاجون جميعًا إلى أن يكونوا أكثر جهدا"، أخبرهم ببذل جهد إضافي وساعات أطول (تصل إلى 80 ساعة في الأسبوع) لتصحيح الأمور على تويتر.

وقال أيضًا إنه يجب على جميع الموظفين الحضور إلى مناصبهم ، وإذا فشلوا في ذلك ، فإن "استقالتهم تُقبل". كما أعلن أنه سيكون هناك عدد أقل من الامتيازات المكتبية مثل الطعام المجاني.