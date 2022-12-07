شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أصلي ولا مزيف.. كيف تتأكد من موبايلك الأيفون عند شرائه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح المشترون في الوقت الحاضر أكثر ميلًا إلى التسوق عبر الإنترنت، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأدوات، ولعل السبب الرئيسي هو أن منصات التجارة الإلكترونية، عادةً ما تقدم خصومات أكثر مقارنةً بتجار التجزئة على الهواتف المحمولة.

وفي حين أن العديد من الأشخاص سيذهبون إلى متجر أبل وشراء iPhone الجديد الخاص بهم هناك ، يفضل البعض شراءه عبر الإنترنت بدلاً من ذلك، حيث تبين أن هذا خيارا أكثر ملاءمة للكثيرين. ولكن مع وجود الكثير من المعلومات التي يتم تداولها ، فإن الحديث الشفهي غالبًا لا يكفي لمعرفة ما إذا كان ايفون الذي تم شراؤه عبر الإنترنت أصليًا أم مزيفًا.

لذا فإذا كنت قد اشتريت جهاز iPhone عبر الإنترنت ، فمن المحتمل أنك تريد معرفة ما إذا كان الجهاز أصليًا أم لا، وسيخبرك هذا الدليل بكيفية التحقق مما إذا كان iPhone الذي اشتريته أصليًا أم لا.

إليك كيفية التحقق مما إذا كان iPhone الذي تم شراؤه أصليًا أم لا:

1. ابحث عن الرقم التسلسلي أو IMEI / MEID أو ICCID لجهاز iPhone.

2. اذهب للاعدادات

3. قم بالتمرير لأسفل وانقر فوق عام

4. الآن ، انقر فوق حول.

5. الآن ، انقر فوق حول.

للصق هذه المعلومات في نماذج التسجيل أو الدعم من Apple ، المس الرقم مع الاستمرار لنسخه.