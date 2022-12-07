شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعينك المجردة.. أنت على موعد مع ظاهرة فلكية مميزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سكان بعض الدول سيكونون على موعد مع حدث فلكي مميز، سيكون بإمكانهم رؤيته بالعين المجردة، إذ سيختفى كوكب المريخ خلف القمر المكتمل.

وفى الساعات الأولى من الخميس، سيختفي المريخ تماما خلف القمر المكتمل، في حدث يُعرف باسم "الاحتجاب ، وفقا لتقرير RT .

والأربعاء، سيقترب القمر من المريخ في سماء الليل، حتى تبدأ الظاهرة المنتظرة بالحدوث في الساعة 4.30 من صباح الخميس، بتوقيت غرينتش، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية.

وفي حوالي الساعة 4.58 صباحا بتوقيت جرينيتش، سيختفي المريخ خلف النصف الغربي للقمر، وسيظهر مرة أخرى بعد حوالي ساعة من خلف الطرف الشرقي.

وسيكون الاختفاء مرئيا عبر شمال أوروبا وغرينلاند وأميركا الشمالية، إلى جانب طرف شمال إفريقيا.

وبإمكان الراغبين في متابعة الحدث الفلكي، البحث عن التوقيتات المحلية عبر الإنترنت، حيث يمكن أن يختلف عدد الساعات حسب البلد.

ويمكن رؤية الحدث بالعين المجردة، خاصة أن المريخ سيكون في أكثر حالاته سطوعا، بعد أن مر بالقرب من الأرض في 1 ديسمبر.