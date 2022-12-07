شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أين يحدث أول شروق للشمس على الأرض؟ تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شروق الشمس هو ذلك الوقت في الصباح عندما نرى الحافة العلوية للشمس تظهر في الأفق، نتيجة الحركة اليومية الظاهرية في السماء، الناتجة عن دوران الأرض حول محورها.

وعلى الرغم من أن الأرض هي التي تدور حول الشمس، إلا أنه من منظور الأرض نرى أن الشمس هي التي تدور حول الأرض من الشرق إلى الغرب وهذا ما نسميه بالحركة الظاهرية للشمس، والتي تتغير حسب الفصول، وفقا لتقرير RT .

وتتزايد هذه الحركة الظاهرية كلما كان خط عرض موقع الملاحظة مرتفعا. ووفقا لهذا، فقد يتبادر إلى الذهن سؤال حول أين يحدث الشروق الأول في اليوم، ومع غروب الشمس بسرعة في هذا الشهر، في أي مكان نشهد أولى لحظات الضوء في العام الجديد؟.

من منظور مادي، ليس هناك شروق شمس "أول"، وفقا لما ذكره كاميرون هوملز، وهو باحث ما بعد الدكتوراه في الفيزياء الفلكية النظرية في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، بل هناك فقط سلسلة من شروقات الشمس الدائمة وتحدث في أماكن أبعد وأبعد في الغرب، وبالتالي، فإن القول بالشروق الأول أو الشروق الأخير ليس بالتعبير الصحيح.

ولكن لتتبع الوقت، أنشأ البشر نظاما عشوائيا لحفظ الوقت، بما في ذلك المناطق الزمنية وخط التاريخ الدولي، الذي يحدد الخط على الأرض حيث ينتهي يوم ويبدأ اليوم التالي.

وقال هاميلز: "لذا فإن شروق الشمس الأول المتفق عليه في اليوم يحدث عند خط التأريخ الدولي".

ويمر خط التأريخ الدولي عبر وسط المحيط الهادئ، في الغالب على طول خط الطول 180. وفي حين أنه في الغالب خط مستقيم، إلا أن هناك بعض النقاط التي ينحرف فيها لتجنب تقسيم بلد إلى منطقتين زمنيتين، أو لأسباب سياسية واقتصادية.

وعلى سبيل المثال، يبرز خط التأريخ الدولي ما يقارب 2000 ميل (3200 كيلومتر) شرقا حول كيريباتي، وهي مجموعة من الجزر تمتد على خط الاستواء.

وقال هاميل إن كيريباتي لديها أقدم منطقة زمنية على الأرض، وهي التوقيت العالمي المنسق +14، لذلك "بالنسبة لمعظم العام، مثل قرب الاعتدال، يجب أن يكون شروق الشمس الأول في كيريباتي في اليوم"

وعلى وجه التحديد، الجزيرة غير المأهولة في أقصى شرق كيريباتي، والمعروفة أيضا باسم جزيرة كارولين، غالبا ما تكون أول مكان على وجه الأرض يرحب بالشمس. ومع ذلك، فإن هذا ليس هو الحال دائما.

وتميل الأرض بمقدار 23.5 درجة، وبالتالي تتغير طريقة سقوط ضوء الشمس على الكوكب على مدار العام. فخلال الانقلاب الصيفي الجنوبي والانقلاب الشتوي الشمالي في 21 ديسمبر أو 22 ديسمبر، وتشرق الشمس بشكل تفضيلي على مدار الجدي في نصف الكرة الجنوبي، فيضيء القطب الجنوبي ومعظم القارة القطبية الجنوبية على مدار 24 ساعة في اليوم.

وأضاف هاميلز: "لكن إذا تسللت فوق 66.6 درجة جنوبا بقليل، فإن الشمس ستنخفض تحت الأفق لفترة وجيزة قبل أن تصدر شروق الشمس بعد منتصف الليل ببضع دقائق".

وجزيرة يونغ، وهي جزيرة غير مأهولة تطالب بها نيوزيلندا، ستشهد أحيانا شروق الشمس الأول في الأيام والأسابيع حول الانقلاب الشمسي، بما في ذلك 1 يناير.

ومع ذلك، فإن جزيرة يونغ تحصل فقط على شروق الشمس الأول من اليوم بنسبة 10% إلى 15% من الوقت، وفقا للمرصد البحري الأمريكي.

و في بقية الوقت، تكون تأثيرات انكسار الضوء للغلاف الجوي للأرض قوية جدا بحيث يمكنك الاستمرار في رؤية ضوء الشمس في جزيرة يونغ حتى بعد أن تغوص الشمس أسفل الأفق، ما يمنع غروب الشمس الحقيقي أو شروقها.

وعندما يحدث هذا، فإن Dibble Glacier، شبه الجزيرة على ساحل القطب الجنوبي، تحصل على أول شروق شمس في اليوم خلال الانقلاب الشمسي.

وخال الانقلاب الصيفي الشمالي والانقلاب الشتوي الجنوبي في الفترة من 20 يونيو إلى 22 يونيو، تشرق الشمس بشكل مباشر في نصف الكرة الشمالي أكثر من نصف الكرة الجنوبي.

ولذا، فإن الشروق الأول سيكون في أقصى الشمال.

وقال هوملز: "خط التأريخ الدولي يمر بين روسيا وألاسكا ويمر عبر مضيق بيرينغ". ويقطع بذلك خط التأريخ الجزر المسماة جزر ديوميد، والتي تنقسم إلى جزيرة ديوميد الكبرى المنتمية إلى روسيا، وجزيرة ديوميد الصغرى وهي جزء من الولايات المتحدة. وفي الأسابيع وحتى الأشهر التي سبقت 21 يونيو، تشهد الجزيرة الروسية شروق الشمس الأول في العالم، على حد قول هوملز.