شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تطلق برنامج إصلاح الخدمة الذاتية فى 8 دول أوروبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل برنامج إصلاح الخدمة الذاتية من Apple إلى ثماني دول أوروبية بعد إطلاقه في الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام، وسيتمكن العملاء هناك من إجراء العديد من الإصلاحات الأكثر شيوعًا على تشكيلة iPhone 12 و iPhone 13 ، إلى جانب أجهزة MacBooks مع Apple silicon ، وفقا لتقرير engadget.

وقالت شركة آبل في بيان صحفي: "يوفر متجر إصلاح الخدمة الذاتية الوصول إلى أكثر من 200 قطعة وأدوات فردية ، بالإضافة إلى كتيبات الإصلاح" .

ويمكن شراء قطع الغيار والأدوات من متجر إصلاح الخدمة الذاتية التابع لشركة Apple في بلجيكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة.

وقالت شركة Apple إنها هي نفسها، وبنفس الأسعار، مثل تلك المتاحة لموفري الإصلاح المعتمدين، وإذا كنت تفضل عدم شراء أداة لإصلاح لمرة واحدة ، فيمكنك استئجار مجموعة لمدة أسبوع بسعر 54.90 جنيهًا إسترلينيًا، ويمكن للعملاء إعادة إرسال الأجزاء المستبدلة للتجديد وإعادة التدوير ويحتمل أن يحصلوا على رصيد.

وتتضمن بعض الأمثلة على أسعار القطع وحدة بطارية بسعر 70.78 جنيهًا إسترلينيًا (77.04 يورو) ، ووحدة عرض بسعر 282.28 جنيهًا إسترلينيًا (327.11 يورو) ووحدة كاميرا مقابل 168.55 جنيهًا إسترلينيًا (192.76 يورو).

وهناك حاجة إلى الكثير من الأدوات لإصلاح iPhone 13 ، بما في ذلك مكبس البطارية ، ومكبس الشاشة ، وقاطع المواد اللاصقة ، ومحركات عزم الدوران المختلفة، والمغناطيس وغيرها، لذلك فإن الإيجار يمكن أن يكون حلاً جيدًاكما إنه خيار جيد للأشخاص الذين قد يكونون بعيدين عن مركز إصلاح معتمد من Apple.

وفى الوقت نفسه، قد ترغب في مقارنة سعر الأجزاء واستئجار الأدوات ووقتك الخاص بتكلفة الإصلاح الاحترافي من Apple أو جهة خارجية.

وقال جيف ويليامز، مدير العمليات في Apple: "نعتقد أن أفضل تقنية لعملائنا ولكوكبنا هي التكنولوجيا التي تدوم ، ولهذا السبب نصمم منتجاتنا لتكون متينة ونادرًا ما تتطلب الصيانة أو الإصلاح، ولكن عند الحاجة إلى الإصلاح ، نريد أن يكون لدى العملاء العديد من الخيارات للإصلاح الآمن والموثوق والآمن.

وأضاف، إن Apple اضطرت أساسًا إلى هذا الموقف من خلال قواعد الحق في الإصلاح في كل من الولايات المتحدة وأوروبا ، حيث يريد الاتحاد الأوروبي أيضًا أن تكون قادرًا على العودة أكثر من جيلين للإصلاحات، واقترحت مؤخرًا قواعد جديدة تتطلب 15 مكونًا (بطاريات وشاشات وشواحن وما إلى ذلك) لتكون متاحة لمدة خمس سنوات على الأقل بعد إطلاق الهاتف في الاتحاد الأوروبي - أو العودة إلى iPhone X ، في حالة Apple.

وأصدر الاتحاد الأوروبي أيضًا قانونًا يطالب بشحن USB-C للأجهزة المحمولة بحلول نهاية عام 2024 ، مما يعني أنه سيتعين على Apple التخلص من موصل Lightning على أجهزة iPhone بحلول ذلك الوقت، ويمثل القانون جهدًا للتخلص من النفايات الإلكترونية على شكل كبلات ، نظرًا لأن امتلاك جهازي Apple (iPad Pro و iPhone) يتطلب كبلين منفصلين.