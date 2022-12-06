شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. واتساب يضيف ميزة "صورة داخل صورة" أثناء مكالمات الفيديو لنظام iOS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ واتساب في اختبار ميزة القدرة على استخدام وضع "صورة داخل صورة" (PIP) أثناء مكالمات الفيديو على نظام iOS، ويقوم بإصدار تحديث جديد لمختبري الإصدار التجريبي الخاص به على iOS والذي سيضيف الميزة لاستخدام التطبيقات الأخرى والقيام بمهام متعددة أثناء إجراء مكالمات الفيديو عبر واتساب.

وضع "صورة داخل صورة" ليس جديدًا على واتساب لنظام التشغيل iOS، فهو يدعم الميزة بالفعل عند تشغيل الوسائط المشتركة من مواقع الويب مثل بوتيوب وفيس بوك، وفقاً لموقع gadgets360.

ويشير التقرير إلى أن ميزة PIP تعمل على iOS 16.1 أو أعلى، حيث أن الإصدارات السابقة غير مدعومة على الرغم من توافقها مع التحديث، وقال WABetaInfo: "لاحظ أنه حتى إذا كانت هذه الميزة متوافقة مع نظام التشغيل iOS 15 والإصدارات الأحدث من نظام التشغيل iOS، فليس لدينا أي دليل على تمكينها للمستخدمين على نظام التشغيل iOS 15 فى الوقت الحالى، حيث يجب أن يكون التحديث متاح قريبًا لقاعدة المستخدمين الأوسع".

ويتبع التحديث الجديد للإصدار التجريبي عددًا كبيرًا من تحديثات واتساب على نظام iOS الأساسي، في الآونة الأخيرة، تلقى مختبرو الإصدار التجريبي من iOS ميزة "البحث حسب التاريخ" التي تتيح للمستخدمين البحث في رسائل محددة حسب التاريخ داخل الدردشة، مع إضافة رمز التقويم في خيار البحث.

وتلقى مستخدمو واتساب أيضًا ميزة "Message Yourself" لإرسال تذكيرات إلى أنفسهم وتدوين الملاحظات، والقدرة على تضمين تسميات توضيحية عند إعادة توجيه الوسائط، وميزة الملاحظات الصوتية لتحديثات الحالة.

ربما كانت أكبر ميزة تمت إضافتها مؤخرًا إلى التطبيق على كل من iOS وAndroid هي WhatsApp Polls، والتي تتيح للمستخدمين إنشاء استطلاعات الرأي في كل من الدردشات الشخصية والجماعية، توجد الميزة أيضًا في خدمات المراسلة المنافسة، مثل Telegram.