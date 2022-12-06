شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الولايات المتحدة تبدأ فى تقييم الكهرباء من حيث التكلفة لتعدين البيتكوين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتح سلطات ولاية كنتاكي في الولايات المتحدة تحقيقًا للتحقق مما إذا كان دعم عمليات تعدين العملات الرقمية سيؤدي إلى زيادة تكاليف الكهرباء لسكان الولاية، وتعمل الولايات المتحدة، تدريجياً لتصبح مركزًا لعمال المناجم المشفرة، الذين يتدفقون إلى البلاد من عدة أجزاء من العالم، حيث تدرس لجنة الخدمة العامة في ولاية كنتاكي (PSC) الآن عقدين يقترحان توفير الكهرباء لعمال مناجم البيتكوين بأسعار مخفضة.

وجاء في بيان رسمي صادر عن سلطات ولاية كنتاكي: "يعد تعدين العملات المشفرة كثيفًا للغاية وبصورة مطردة للطاقة حسب التصميم، وقد تؤدي الأسعار المخفضة لهذه المرافق إلى ارتفاع فواتير الكهرباء لكل سكان ولاية كنتاكي"، وفقاً لموقع gadgets360.

ويتبع هذا التطور الخسائر القياسية التي شهدها عمال مناجم البيتكوين وسط الركود المستمر في العملة المشفرة.

ذكر تقرير بلومبرج في أغسطس، أن عمال مناجم البيتكوين خسروا أكثر من مليار دولار خلال الانهيار الأخير للعملات المشفرة.

إذا كانت ولايات مثل كنتاكي تقدم الكهرباء بأسعار مخفضة لعمال مناجم البيتكوين، فقد يساعد ذلك المجتمع على الخروج من نوبة الخسارة، من ناحية أخرى، يمكن أن يؤدي الاستخدام المفرط لشبكات الطاقة لدعم استخدام الكهرباء من قبل عمال مناجم البيتكوين إلى زيادة تحميل النظام وإعاقة العمليات السلسة.

وأدى تعدين البيتكوين، بين يوليو 2021 و 2022، إلى انبعاث 27.4 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يعادل انبعاثات ما يصل إلى ستة ملايين سيارة سنويًا، وتم نشر النتائج من قبل Earthjustice و Sierra Club في دليل جديد.

اضطرت دول مثل إيران وكازاخستان وكوسوفو وكذلك مناطق في روسيا إلى حظر تعدين العملات المشفرة مؤقتًا.