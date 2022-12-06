شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مطار هيثرو بلندن يستخدم "كلبًا آليًا" لتحسين الكفاءة والسلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استخدم مطار هيثرو بلندن كلبًا آليًا يسمى "ديف" في محاولة لتحسين الكفاءة والسلامة في مشاريع البناء الكبرى، ديف هو روبوت طورته شركة بوسطن ديناميكس، وهي شركة هندسية وروبوتية أمريكية، ويتم تجربته بالشراكة مع شركة البناء Mace، ويتمثل دور ديف في توفير عمليات المسح بالليزر ثلاثية الأبعاد للتجديد المستمر لنفق البضائع في مطار هيثرو.

قال مارك رينولدز، الرئيس التنفيذي لشركة Mace: "إن تقديم زميلنا الآلي الجديد، ديف في مطار هيثرو هو عرض رائع لمستقبل صناعتنا، وفقاً لصحيفة "مترو".

وأضاف: "لن تحل الروبوتات أبدًا محل الأشخاص في البناء، ولكن هذا النموذج التجريبي يوضح كيف لديهم القدرة على زيادة الكفاءة والتقاط السجلات رقميًا وتحسين السلامة والتسليم."

تقول الشركات إن كلبها الآلي يسمح لفريق المشروع بزيادة السلامة عن طريق تقليل الرحلات والانزلاق والحوادث، لا سيما في المواقع الخطرة أو المظلمة، مع استرداد البيانات بسرعة من موقع المبنى.





يتم استخدام البيانات جنبًا إلى جنب مع النماذج ثلاثية الأبعاد والواقع المعزز لتتبع الدقة والتقدم في أعمال التجديد لجعل النفق، الذي يستخدم لنقل الأمتعة والبضائع عبر المطار، متوافقًا مع اللوائح الجديدة.

قالت إيما جيلثورب، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار هيثرو: "تتمثل رؤية مطار هيثرو في منح الركاب أفضل تجربة مطار في العالم، ومن أجل القيام بذلك، نحتاج إلى أشخاص رائعين، ونحتاج أيضًا إلى الابتكار، لقد كان ديف ابتكارًا رائعًا يمكّننا من أداء المهام التي نحتاج إلى القيام بها، باستخدام الروبوتات".

وأشار رينولدز: "قد لا يلاحظ الركاب في مطار هيثرو الفرق أبدًا، ولكن نأمل أن يسعدهم معرفة أن ديف يعمل على مدار الساعة للتأكد من أن المطار يعمل بسلاسة قدر الإمكان في المستقبل".

وتعد Mace واحدة من أولى شركات البناء التي تتبنى هذه التكنولوجيا في المملكة المتحدة، وإذا اعتبرت التجربة ناجحة، فستتطلع الشركة إلى توسيع التكنولوجيا عبر مشاريع البناء الكبرى الأخرى في جميع أنحاء المملكة المتحدة.