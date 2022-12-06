تكنولوجيا: كوريا الجنوبية تفتتح مركز أبحاث متخصصا لتطوير مركبات فضائية مسيرة

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة شراء الأسلحة الحكومية الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء، افتتاح مركز أبحاث متخصص لتطوير مركبات فضائية مسيرة قابلة لإعادة الاستخدام، في الوقت الذي تسعى فيه البلاد لاكتساب المزيد من تكنولوجيا الفضاء المتقدمة.

وذكرت إدارة برنامج اقتناء الدفاع (DAPA) الكورية الجنوبية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - أن "المركز افتتح في جامعة سول؛ للبحث في التكنولوجيا اللازمة لتطوير وتشغيل المركبات الفضائية المسيرة القابلة لإعادة الاستخدام".

وأضاف البيان أن "الإدارة تخطط لاستثمار حوالي 35.3 مليار وون (27 مليون دولار) بحلول عام 2028 في المركز الذي سيضم أكثر من 240 باحثا من 14 جامعة و4 شركات بما في ذلك شركة (هانهوا) للفضاء والمعهد الكوري لأبحاث الفضاء".