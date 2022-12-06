شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تضيف ميزة التحقق من عمر المستخدمين على Facebook Dating بعد نجاحها بانستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضافت ميتا أخيرًا طريقة للمستخدمين للتحقق من أعمارهم، كما حدث عندما بدأت في اختبار التحقق من العمر على انستجرام في الصيف الماضي، حيث تتجه ميتا مرة أخرى إلى شركة تسمى Yoti للحصول على المساعدة، إذا اشتبهت أنظمة فيس يوك الآلية في أن قاصرًا يحاول استخدام Facebook Dating، فسيقوم موقع الويب بمطالبة هذا الشخص بتقديم مزيد من المعلومات، حيث يمكن للمستخدمين إثبات أنهم أكبر سنًا بما يكفي لاستخدام الخدمة إما عن طريق إرسال نسخة من بطاقة هوية بها صورة أو صورة فيديو ذاتية، وفي الحالة الأخيرة، وستشارك ميتا مقطع فيديو ثابتًا مع "Yoti".

وتقدر خوارزمية التعلم الآلي من Yoti عمرك بناءً على ميزات وجهك، بمجرد مشاركة الشركة لتقديراتها مع ميتا، سيحذف Yoti الصورة.

وتعد تقنية Yoti مثيرة للجدل لعدة أسباب، إنه نوع من الصندوق الأسود، وقالت Yoti إنها لا تعرف بالضبط خصائص الوجه التي يستخدمها برنامجها لإصدار الأحكام، ومن المرجح أيضًا أن يقوم الذكاء الاصطناعي بتقدير عمر شخص ما بشكل غير صحيح بناءً على جنسه ولون بشرته بشكل عام، ويكون هذا هو الأقل دقة عند فحص وجوه النساء ذات البشرة الداكنة والأكثر دقة عند النظر إلى الذكور ذوي البشرة الفاتحة.

وتدعي ميتا أنها حققت نجاحًا كبيرًا باستخدام برنامج Yoti، على انستجرام، على سبيل المثال، تقول أن التكنولوجيا منعت 96 % من المراهقين من تغيير أعياد ميلادهم لتبدو وكأنهم فوق سن 18 عامًا، قد يفوق الأشخاص الذين لديهم هذه التكنولوجيا حقيقة أنها تُستخدم لحماية القصر من المحتالين عبر الإنترنت، وفقاً لموقع engadget.

التحقق من عمر المواعدة على فيس بوك متاح حاليًا في الولايات المتحدة فقط، وتقول ميتا إنها ستجلب الميزة إلى المزيد من البلدان بمجرد أن يتوفر لها الوقت لإجراء المزيد من الاختبارات.