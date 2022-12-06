شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض طفيف في أسعار البيتكوين بنسبة 0.39 % خلال الـ24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت عملة البيتكوين اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر، بخسارة طفيفة قدرها 0.39 % للتداول عند نقطة سعر 16973 دولارًا، فشلت البيتكوين في الخروج من علامة السعر البالغة 17000 دولار في البورصات الدولية مثل Coinbase و Binance.

يُظهر البيتكوين حركة محدودة النطاق لما يزيد عن شهر تقريبًا، ولم تكن مخططات أسعار العملات المشفرة، لأطول الأوقات، قادرة على عكس سلسلة من الأرباح أو الخسائر.

واتبعت إيثر البيتكوين للتداول في الخسائر، بعد انخفاض القيمة بنسبة 1.40 %، افتتحت إيثر التداول يوم الثلاثاء عند نقطة سعر 1،258 دولارًا.

ومن بين العملات المشفرة الأخرى الخاسرة، Binance Coin و Cardano و Polygon و Polkadot و Solana و Uniswap و Avalanche.

ومن المثير للاهتمام، أنه بينما استقرت Dogecoin مع الخسائر، شهد Shiba Inu مكاسب، في تحول غير تقليدي للأحداث.

العملات المشفرة الأخرى التي تمكنت من الحصول على أرباح اليوم تشمل المستضعفين مثل Monero و Zcash و Iota و Neo Coin و Braintrust وغيرها.

انخفض سوق التشفير الكلي بنسبة 1.38 % خلال الـ 24 ساعة الماضية ليقف حاليًا عند 852 مليار دولار، نظرًا لأن سوق التشفير لا يظهر أي علامات على العودة إلى التعافي الكبير في أي وقت قريب، تحاول المزيد والمزيد من منصات التشفير استعادة ثقة المستثمرين بعد انهيار بورصة FTX.