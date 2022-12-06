شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بورصة ByBit الرقمية تخفض عدد الموظفين بنسبة 30% وسط تغيرات سوق العملات المشفرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفض سوق العملات المشفرة العالمي من تقييمه العام الماضي البالغ 3 تريليونات دولار، ليقف حاليًا عند 864 مليار دولار، بعد الضربات المتتالية للقطاع .

وقررت بورصة ByBit Crypto Exchange للعملات الرقمية، تسريح 30 % من قوتها العاملة، وتم تأكيد التسريح من قبل الرئيس التنفيذي لشركة ByBit Ben Zhou على تويتر.

انضمت الشركة التي تأسست عام 2018 إلى قائمة العديد من لاعبي التشفير الآخرين الذين لجأوا إلى نفس الإجراء من أجل جعل عملياتهم أكثر فعالية من حيث التكلفة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، إنها تخطط لمساعدة الموظفين الذي تم تسريحهم بأكبر عدد ممكن من الطرق، وأشار رئيس الشركة: "من المهم التأكد من أن Bybit لديها الهيكل والموارد المناسبة للتغلب على تباطؤ السوق وأن تكون ذكية بما يكفي لاغتنام الفرص العديدة في المستقبل".

وتحتل ByBit المرتبة الـ8 من أصل 241 بورصة من حيث أحجام التداول، على الرغم من أدائها الناجح إلى حد ما في شتاء العملات المشفرة المستمر، أثار قرار الشركة بخفض قوتها العاملة المزيد من المخاوف بين أفراد المجتمع، وفقاً لموقع gadgets360.

وبعد انهيار بورصة العملات المشفرة FTX بشكل كبير في الشهر الماضي، شهد السوق بأكمله هزة كبيرة.

أعلنت بورصة العملات المشفرة Kraken، الأسبوع الماضي، أنها ستخفض أيضًا قوتها العاملة العالمية بنسبة 30 % للحفاظ على نشاطها التجاري قائمًا، وأثر القرار على حوالي 1100 موظف في البورصة.

قامت شركة Lemon Cash في 25 نوفمبر الماضي، التي تتخذ من الأرجنتين مقراً لها بطرد 38 % من موظفيها كإجراء لخفض التكاليف.

اضطرت Genesis Trading و OpenSea أيضًا إلى التخلص من أعضاء فريقها في أعقاب تراجع العملة المشفرة.

أما بالنسبة لـ ByBit ، فهذه هي الجولة الثانية من تخفيض الوظائف هذا العام وحده، وكانت الشركة التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها قد خفضت نسبة غير معلنة من قوتها العاملة في يونيو 2022 أيضًا.