شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد 35 عامًا من فقده لذراعه رايان يحقق حلمه بذراع آلية تبلغ تكلفتها 9500 جنيه إسترليني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحقق حلم شاب مبتور الأطراف بالحصول على يدين عندما تم تزويده بذراع آلية، بعد 35 عامًا من فقده لذراعه عندما أطلق النار على نفسه عن طريق الخطأ، رايان باكوس، البالغ من العمر 38 عامًا، فجر نفسه في صدره وذراعه بمسدس عندما كان في الثالثة من عمره في منزل طفولته في جوهانسبرج، جنوب إفريقيا.

أمضى شهرين ونصف في المستشفى وخضع للعديد من العمليات في محاولة لإنقاذ ذراعه اليمنى، ولكن في النهاية اضطر إلى بترها.

تكيف رايان مع الحياة بذراع واحدة على مر السنين، لكنه غير قادر على القيام بمهام بسيطة مثل استخدام السكين والشوكة في نفس الوقت.

الآن لديه ذراع آلية مصممة خصيصًا، والتي تبلغ تكلفتها 9500 جنيه إسترليني، ويستخدم مستشعرات كهربائية عضلية تكتشف الانقباضات العضلية الأساسية، وفقاً لصحيفة "مترو".

قال ريان: "لطالما كان حلمي أن أمتلك يدين، الآن بعد أن حصلت عليها، يمكنني الذهاب إلى السوبر ماركت ودفع العربة بيدي اليمنى وإلقاء نظرة على قائمة التسوق على هاتفي على يدي اليسرى."

وأضاف "يمكنني الآن تثبيت يدي في وضع حمل شيء ما ويمكنني في الواقع دفع العربة أثناء فحص كل شيء على هاتفي، ويمكنني أيضاً انتزاع الأشياء من الرف بينما لا تزال يدي متصلة بالعربة، ولم أتمكن من استخدام السكين والشوكة في نفس الوقت، لذا فهي مجرد أشياء صغيرة لم أتمكن من فعلها من قبل".

اكتشف رايان شركة Open Bionics خلال فترة الوباء، وبدأ في جمع الأموال للحصول على ذراع جديد، ولكن للأسف لم يصل إلى هدفه بسبب كوفيد، ثم بدأ دورًا جديدًا كمدير حساب ميداني في أمازون واقترح مديره أنه يجب عليه إعادة بدء حملة التمويل الجماعي.

بعد تلقي تبرعات من العائلة والأصدقاء، تمكن من شراء ذراعه الجديدة التي وصفها بأنها "تتطلب الكثير من التعود عليها"، وقال ريان: "أنا أستمتع به تمامًا ولكن الأمر يتطلب الكثير من التعود عليه، نظرًا لأنني لم أمتلك يدًا وكنت أثقل على جانبي الأيسر، وأخطط لاستخدام ذراعي الإلكترونية قدر الإمكان، لذلك سوف يبني كتفي، وأعلم أنها لن تصلحها أبدًا، لكنها ستصححها قليلاً."

ونشأ رايان في جنوب إفريقيا، حيث سخر منه الكثير من الناس لامتلاكه ذراع واحدة، ثم انتقل بعد ذلك إلى جنوب البرتغال في سن العشرين، حيث تنتمي عائلته وانتقل إلى المملكة المتحدة قبل ست سنوات حيث لا يزال يعيش الآن في ويدنيس.

قال ريان: "كان الأمر صعبًا ومليئًا بالتحدي حيث أزعجني الكثير من الناس، لكنني حاولت دائمًا أن أنظر إلى الجانب الإيجابي، وكنت أقول لهم إن ما يمكنهم فعله بيدين، يمكنني أن أفعله بيد واحدة، لكن كان الأمر صعبًا، لسوء الحظ".

قالت سامانثا باين MBE، الشريك المؤسس لشركة Open Bionics أن "قصة رايان لا تصدق" وإنها "سعيدة" لأنه حصل على ذراعه الجديدة.