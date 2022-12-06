شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية حظر الأشخاص على Snapchat والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في بعض الأحيان للحفاظ على سلامتك على تطبيقات الوسائط الاجتماعية، تحتاج إلى حظر بعض المستخدمين من الاتصال بك في Snapchat، قد تحتاج إلى حظر صديق أو مجرد منع الغرباء من الاتصال بك على الإطلاق.

كيف تحظر الأشخاص على Snapchat؟

الخطوة 1: افتح تطبيق Snapchat على جهازك المحمول وحدد أيقونة فقاعة الرسائل لفتح شاشة الدردشة.

يمكنك أيضًا التمرير سريعًا إلى اليمين على شاشتك لفتح شاشة الدردشة

الخطوة 2: اضغط مطولاً على اسم الصديق الذي تريد حظره من القائمة التي تظهر، ثم حدد إدارة الصداقة.

الخطوة 3: من قائمة إدارة الصداقة، حدد حظر ثم اختر حظر مرة أخرى للتأكيد.