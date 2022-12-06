شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: تأخير إطلاق نظارات أبل AR / VR بسبب مشكلة فى البرمجيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث صادر عن MacRumors، أن محلل أبل Ming-Chi Kuo أفاد أن سماعة رأس الواقع المختلط القادمة للشركة قد تتأخر بسبب مشكلات متعلقة بالبرمجيات، لكن لا يحدد التقرير المشكلات المتعلقة بالبرمجيات التي يواجهها عملاق التكنولوجيا مع معدات AR / VR، ومع ذلك، يدعي التقرير أن هذه المشكلات قد تدفع الشحنات الجماعية للجهاز إلى النصف الثاني من عام 2023.

سماعة أبل AR / VR: التفاصيل المتوقعة

ويتوقع Kuo أن تقدم أبل سماعة الرأس AR / VR في WWDC 2023 (والذي يحدث عادةً في شهر يونيو تقريبًا) إذا لم يتم الإعلان عنها رسميًا في أوائل عام 2023، ويتوقع المحلل أيضًا أن تفتح الشركة مجموعة تطوير البرامج (SDK) في نفس الوقت، تساعد حزم SDK المطورين على إنشاء تطبيقات AR / VR للجهاز.

ومن المرجح أن تبدأ الشحنات الجماعية لمكونات جهاز AR / VR في النصف الأول من عام 2023، كما يزعم Kuo، ومع ذلك، قد لا تبدأ أبل في شحن الجهاز حتى النصف الثاني من العام، ويتوقع Kuo أن هذا سيؤدي إلى تأجيل الإطلاق حتى لو أعلنت شركة أبل عن سماعة رأس الواقع المختلط في أوائل عام 2023.

ويتوقع Kuo أيضًا أن يصل جهاز أبل AR / VR القادم بسعر باهظ، كما يتوقع أن تقوم الشركة بشحن أقل من 500 ألف وحدة في عام 2023، ومن المتوقع أن تظهر المزيد من التفاصيل حول أسعار المنتج وميزاته في الأيام المقبلة.

وفي السابق، ادعى Kuo أن شركة أبل قد تعلن عن سماعة رأس Real Reality الخاصة بها في حدث إعلامي في يناير 2023 وتبدأ الشحنات الجماعية في الربع الثاني من العام، ولم يوضح التقرير أيضًا ما إذا كان التأخير في الشحنات سيؤدي إلى تأخير موعد الإعلان عن الجهاز.