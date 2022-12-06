شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على تفاصيل إغلاق جوجل خدمة Duplex on the Web والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عملاق البحث جوجل هذا الأسبوع أنه سيغلق Duplex on the Web، في صفحة الدعم التي رصدتها TechCrunch ، تشير الشركة إلى أن الخدمة لن تعمل بعد نهاية عام 2022.

قال متحدث باسم جوجل، "بينما نواصل تحسين تجربة Duplex ، فإننا نستجيب للتعليقات التي سمعناها من المستخدمين والمطورين حول كيفية لجعلها أفضل ".

"بحلول نهاية هذا العام، سنقوم برفض Duplex on the Web والتركيز بشكل كامل على إحراز تقدم في مجال الذكاء الاصطناعي في تقنية الصوت التي تساعد الأشخاص أكثر من غيرهم".

أعلنت جوجل لأول مرة عن Duplex on the Web في عام 2019 كتوسيع لحجز هاتف Duplex AI وفقا لموقع Engadget.

تم تصميم الميزة فى البداية لمساعدة مستخدمي أندرويد على شراء تذاكر السينما.

أعطى Duplex on the Web المساعد القدرة على التنقل في مواقع الويب.

قامت جوجل لاحقًا بتوسيع الميزة لحماية المستخدمين من انتهاكات البيانات عبر الإنترنت.

بالنسبة لسبب قيام جوجل بإغلاق Duplex on the Web ، يتوقع تقرير TechCrunch قد يكون له علاقة بتكلفة تدريب الذكاء الاصطناعي على تحليل مواقع الويب.

تشير صفحة دعم الميزة إلى أن جوجل استخدمت وكيل مستخدم خاصًا للدخول إلى مواقع الويب عدة مرات في اليوم.

علاوة على ذلك قد يتأثر أداء Duplex على الويب بشكل كبير إذا منع مسؤولو مواقع الويب من فهرسة محتواهم.