شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مليار مشترك بشبكات الجيل الخامس عالميا في العالم نهاية 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقعت شركة صناعة معدات الاتصالات السويدية إريكسون، وصول عدد مشتركي شبكات الجيل الخامس للاتصالات في مختلف أنحاء العالم إلى مليار مشترك بنهاية العام الحالي حسبما نقلت البيان الإماراتية.

وقالت الشركة في أحدث تقرير لها، إنه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين زاد عدد مشتركي شبكات الجيل الخامس في العالم بنحو 110 ملايين مشترك، ليصل العدد الإجمالي إلى 870 مليون مشترك، وهو ما يعادل نحو ضعف عدد المشتركين في العام الماضي، والذي قدرته الشركة السويدية بنحو 580 مليون مشترك.

وقالت إريكسون إنه إذا وصل عدد المشتركين إلى مليار مشترك بنهاية العام الحالي، فهذا يعني أن شبكات الجيل الخامس حققت المليار مشترك خلال فترة زمنية تقل عامين عن الفترة الزمنية التي احتاجتها شبكات الجيل الرابع للوصول إلى هذا الرقم منذ إطلاقها. وأضافت أن حجم البيانات التي يتم تداولها عبر شبكات الاتصالات حول العالم يتضاعف كل عامين تقريبا.

في الوقت نفسه استمر عدد مشتركي شبكات الجيل الرابع في النمو حيث زاد العدد خلال الربع الثالث من العام الحالي بمقدار 41 مليون مشترك ومن المتوقع وصول إجمالي عدد المشتركين إلى 5.2 مليار مشترك بنهاية العام، في حين يصل إجمالي عدد المشتركين في شبكات اتصالات الهاتف المحمول ككل على مستوى العالم إلى 8.4 مليار مشترك.

ومن المتوقع وصول إجمالي عدد المشتركين في شبكات الجيل الخامس بحلول 2028 إلى 5 مليارات مشترك بما يعادل نحو 55% من إجمالي عدد مشتركي شبكات الاتصالات في العالم والمنتظر وصولهم إلى أكثر من 9.2 مليار مشترك.