شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يختبر ميزة مكالمات الفيديو لمستخدمى آيفون .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل واتس آب، خدمة المراسلة الفورية الشهيرة المملوكة لشركة Meta، تطوير واختبار ميزات جديدة لمستخدميه، حيث يتوفر واتس آب على أجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة Android و iOS ويقال إن الشركة تختبر الآن ميزة جديدة لمستخدمي iOS الخاص بخدمة المراسلة.

وبرنامج TestFlight التجريبي هو مشروع يسمح لمختبري الإصدار التجريبي من iOS بتجربة ميزات جديدة قبل أن تصل إلى المستخدمين النهائيين، حيث قدمت الشركة تحديثًا جديدًا من خلال هذا البرنامج الذي أوصل واتس آب على iOS إلى الإصدار 22.24.0.79.

ووفقًا لـ WABetaInfo، أضاف هذا التحديث الجديد ميزة مفيدة لمكالمات الفيديو لمستخدمي واتس آب على أيفون، باستخدام هذا الإصدار، سيتمكن عدد قليل من مختبري النسخة التجريبية المحددين من استخدام وضع صورة داخل صورة لمكالمات الفيديو.

وستكون ميزة مكالمات الفيديو الجديدة متاحة لمختبري الإصدارات التجريبية الذين سيقومون بتثبيت أحدث إصدار تجريبي من واتس آب لتحديث iOS 22.24.0.79 من تطبيق TestFlight، ومن المتوقع أن يتلقى المزيد من مستخدمي iOS هذه الميزة خلال الأيام القادمة.

ويقدم التقرير لقطة شاشة لشرح كيفية عمل هذه الميزة على iOS، ووفقًا للتقرير، مع هذه الميزة، سيتمكن مستخدمو أيفون من استخدام تطبيقات أخرى أثناء إجراء مكالمة فيديو على واتس آب، ويمكن لمختبري الإصدار التجريبي الذين يرغبون في اكتشاف ما إذا كانت الميزة قد تم تمكينها بالفعل لحساب واتس آب الخاص بهم محاولة القيام بنفس الشيء.

وإذا تم تمكين الميزة، فسيظهر عرض صورة داخل صورة على الفور عندما تقوم بمهام متعددة مع تطبيقات أخرى أثناء مكالمة فيديو، وعلاوة على ذلك، تستخدم هذه الميزة واجهات برمجة تطبيقات iOS الرسمية، بحيث يمكن للمستخدمين أيضًا إخفاء عرض مكالمة الفيديو مؤقتًا إذا أرادوا ذلك.

ويذكر التقرير أيضًا أن هذه الميزة متوافقة مع iOS 15 وما فوق، ومع ذلك، لم يشارك التقرير أي تفاصيل حول تمكينه حاليًا للمستخدمين على iOS 15، وبعد اختبار الميزة، يدعي التقرير أن هذه الميزة تعمل حاليًا على iOS 16.1 على الأقل والإصدارات الأحدث، لذلك ، قد تكون هذه إحدى الميزات التي يوفرها التحديث والتي تجلب الدعم الرسمي لنظام التشغيل iOS 16 ، كما يشير التقرير.

وفي أخبار أخرى، يختبر واتس آب أيضًا بعض الميزات الجديدة بأحدث إصدار تجريبي من أندرويد، حيث أصدرت الشركة مؤخرًا بعض التحسينات للتعرف على واتس آب لنظام أندرويد كجهاز مصاحب وتختبر أيضًا القدرة على البحث عن الرسائل حسب التاريخ.