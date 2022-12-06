شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق FIFA + يعرض إحصائيات اللاعبين فى الوقت الفعلى للمشاركين فى كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، وقد شاركت مجموعة من التقنيات الجديدة في اللعبة ، من كرة قدم مدمجة بأجهزة استشعار، وحكام مساعدين للفيديو، وتقنية تسلل شبه آلية، وكلها مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وبينما يعمل كل هذا على تحسين اللعبة الجارية على أرض الملعب، هناك شيء آخر، "تجربة الاستاد" داخل تطبيق FIFA +، والذي يهدف إلى زيادة تجربة الحضور.

حيث أن تطبيق FIFA + ، الذي تم طرحه في وقت سابق من هذا العام ، هو التطبيق الرسمي الشامل لمحبي كأس العالم، ويقدم التطبيق تحليلاً متعمقًا في المنزل ومحتوى من وراء الكواليس طوال البطولة وما بعدها. كما أن لديها ميزة "تجربة الاستاد" لمن يشاهدون المباراة مباشرة في الملعب.

وتُظهر تجربة FIFA + Stadium وجهة نظر الواقع المعزز للحاضرين المباشرين، حيث تضيف تجربة الاستاد لتطبيق FIFA + مع تراكب واقعي مُعزز مباشر ، يُظهر للجماهير إحصائيات اللاعب ، وخرائط الحرارة ، وإعادة تشغيل VAR كما هو موضح في التلفزيون.

ويشير البيان الصحفي إلى أن "تجربة المشاهدة الجديدة كليًا مصممة خصيصًا لتكمل وتعزز كيفية احتفال ودعم الموجودين على الأرض"، كما يظهر في مقطع فيديو شاركه مشجع يحضر المباراة في الملعب ، يمكن للمستخدم أن يوجه هاتفه إلى الملعب حيث ستذهب المباراة، وهو ما يسمح لهم بمشاهدة إحصائيات كل لاعب ، وسرعته الحية ، والتمريرات المكتملة ، وكل ما يحتاجه المرء هو النقر على اللاعب الذي تريد تتبعه.

وعلاوة على ذلك ، يعرض التطبيق أيضًا للمستخدمين المشاهد داخل غرفة حرب FIFA عند الاقتراب من خريطة حرارية لحكم الفيديو المساعد (VAR) من زوايا مختلفة للكاميرا.