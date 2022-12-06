شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يوقف وصول OpenAI إلى قاعدة بيانات تويتر مؤقتًا.. اعرف التفايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بينما جرب العالم خدمة chatbot OpenAI التي ولدت نتائج مسلية للبعض، قال الرئيس التنفيذي لشركة تويتر إيلون ماسك بعد أن "علم" أن OpenAI كان يصل إلى قاعدة بيانات منصة التدوين المصغر من أجل "التدريب"، أنه أوقفها مؤقتًا.

وغرد ماسك: "كما علمت للتو أن شركة OpenAI لديها حق الوصول إلى قاعدة بيانات تويتر للتدريب، لقد أوقفت ذلك مؤقتًا في الوقت الحالي."

وأضاف "بحاجة إلى فهم المزيد عن هيكل الحوكمة وخطط الإيرادات في المستقبل"، وقال أيضًا إن أوبن إيه آي "بدأت كمصدر مفتوح وغير هادف للربح، وكلاهما لا يزال صحيحًا".

يذكر أن OpenAI هي منظمة غير ربحية لأبحاث الذكاء الاصطناعي تهدف إلى تعزيز وتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي بحيث تكون آمنة من المخاطر، وتهدف المنظمة إلى «التعاون بحرية» مع المؤسسات والباحثين الآخرين من خلال جعل براءات الاختراع والبحوث مفتوحة المصدر للجمهور.

وعبّر العديد من المستخدمين عن أفكارهم بشأن مشاركة ماسك، فبينما سأل أحد المستخدمين، "هل كانت تلك رؤيتك الأصلية عندما كنت تشارك في تأسيس OpenAI؟ للحفاظ على الأبحاث القائمة على الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر وغير هادفة للربح؟"، قال آخر، "ألم تكن مدرجًا كشريك مؤسس OpenAI؟"