شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك ينصح الرئيس الأمريكى جو بايدن بشراء سيارة تسلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نصح إيلون ماسك الرئيس الأمريكي جو بايدن بشراء سيارات Tesla، حيث كشف الرئيس الأمريكي عن خطط لبناء 5 محطات شحن للسيارات الكهربائية (EV) في جميع أنحاء البلاد، حيث أعلن بايدن مؤخرًا عن إطلاق الجولة الأولى من التمويل لشبكة شحن السيارات الكهربائية على الصعيد الوطني، لتمويل إنشاء محطات في 35 ولاية.

وكتب بايدن على تويتر "نبني 500 ألف محطة لشحن السيارات الكهربائية في جميع أنحاء البلاد، ستكون رحلة الطريق الأمريكية العظيمة مكهربة بالكامل"، ليجيب "ماسك" عليه :"أو يمكنك شراء سيارة تسلا".

كما نشر بايدن كذلك من حساب POTUS وهو الحساب الرسمي لرئيس الولايات المتحدة: "لقد وظفتني لإنجاز الأمور - آمل أن أجعلك فخوراً"، ليجيب "ماسك" مرة أخري :"أنا أحب هذا المنصب للغاية (لأكون صادقًا)".

وفي وقت سابق من هذا العام، قال ماسك إن لا أحد يشاهد بايدن بعد أن لم يذكر الرئيس تسلا خلال خطابه عن حالة الاتحاد، وقال ماسك لشبكة CNBC: "لا أحد يراقب حالة الاتحاد"، وكان بايدن قد روج للاستثمارات المجمعة البالغة 18 مليار دولار من قبل فورد وجنرال موتورز لبناء سيارات كهربائية ، في حين لم يتم ذكر تسلا في خطاب بايدن للمواطنين.

وقام ماسك في وقت لاحق بالتغريد مباشرة إلى بايدن، قائلاً: "خلقت تسلا أكثر من 50000 وظيفة أمريكية في صناعة السيارات الكهربائية وتستثمر أكثر من ضعف جنرال موتورز وفورد معًا"، وقال الرئيس التنفيذي لشركة Tesla إن بايدن "يعامل الجمهور الأمريكي مثل الحمقى".

ومع ذلك، في أول اعتراف علني له على الإطلاق بمساهمة شركة Tesla التي يديرها Musk في عالم المركبات الكهربائية، قال بايدن في فبراير إن البلاد تبني شبكة شحن عامة وطنية موثوقة لمواجهة التحدي الصيني في سوق السيارات الكهربائية.

وقال: "من الشركات الشهيرة مثل جنرال موتورز وفورد التي تبني إنتاجًا جديدًا للسيارات الكهربائية إلى تسلا، أكبر شركة لتصنيع السيارات الكهربائية في بلادنا، إلى الشركات المبتكرة الأصغر سنًا ، يعود التصنيع إلى أمريكا بعد عقود".