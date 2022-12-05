شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تختبر التشفير التام للمحادثات الجماعية على تطبيق الرسائل الخاص بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختبر جوجل التشفير التام بين الأطراف للمحادثات الجماعية على تطبيق الرسائل الخاص بها، حيث سيجعل المراسلة الجماعية أكثر أمانًا من خلال تقديم هذه الميزة، والجدير بالذكر أن الميزة الجديدة سيتم طرحها لمستخدمي الرسائل المسجلين في برنامج الإصدار التجريبي المفتوح في الأسابيع المقبلة.

وأعلنت جوجل عن ميزة E2EE (التشفير من طرف إلى طرف) للمحادثات الجماعية في حدث I / O 2022 في وقت سابق من هذا العام، حيث قالت الشركة إن رسائل E2EE خاصة وآمنة ولا يمكن رؤيتها إلا من قبل المرسل والمتلقي، وفقاً لموقع gadgets360.

واعتبارًا من الآن، تم تشفير النصوص الفردية على رسائل جوجل وستتوفر الآن الميزة أيضًا للمحادثات الجماعية لبعض المستخدمين في برنامج بيتا المفتوح، وسيتم طرح الميزة خلال الأسابيع المقبلة.

ويقال إن الدردشات الجماعية مع تمكين E2EE سيكون لها شعار "هذه الدردشة الآن مشفرة من طرف إلى طرف"، وسيكون هناك أيضًا رمز قفل متاح على زر الإرسال.

ويمكن للمستخدمين تسجيل أنفسهم في برنامج الإصدار التجريبي المفتوح من جوجل من خلال أن يصبحوا مختبرين ويتمكنون من الوصول إلى جميع الميزات الجديدة التي قدمها عملاق التكنولوجيا قبل طرحه للجمهور.

وتختبر جوجل أيضًا المزيد من ردود أفعال الرموز التعبيرية لمحادثات RCS ونصوص الرسائل القصيرة على تطبيق الرسائل الخاص بها، حاليًا لا يحتوي إلا على رموز تعبيرية عن الإبهام وعينين على شكل قلب وضحك وصدمة وبكاء وغضب، ومع ذلك ستضيف جوجل المزيد من الرموز التعبيرية المشابهة لـ WhatsApp و Telegram، سيتمكن المستخدمون من الرد على النص باستخدام رمز تعبيري ببساطة عن طريق الضغط والضغط على الرسالة.

تقتصر ردود أفعال الرموز التعبيرية الجديدة في الوقت الحالي، على بعض مستخدمي الإصدار التجريبي فقط، ولكن من المحتمل أن يتم طرحها على جميع المستخدمين قريبًا، وبمجرد طرحها سيرى المستخدمون رمز زائد جديد في خيارات الرموز التعبيرية التي يُقال إنها تعرض منتقي الرموز التعبيرية الكامل الذي يمكن للمرء استخدامه، بالإضافة إلى ذلك سيتمكن المستخدمون أيضًا من رؤية اسم المستلم الذي تفاعل معه، بمجرد الضغط على الرمز التعبيري في زاوية الرسالة.