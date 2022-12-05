شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كانى ويست يهاجم إيلون ماسك على انستجرام.. ويصفه بـ "نصفه صيني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هاجم كاني ويست عبر حسابه الرسمي على انستجرام، إيلون ماسك، وصفا إياه بأنه "هجين جيني" ويمكن أن يكون "نصف صيني"، حيث قال "هل أنا الوحيد الذي يعتقد أن إيلون يمكن أن يكون نصف صيني؟ هل سبق لك أن رأيت صوره عندما كان طفلاً؟ خذ عبقريًا صينيًا وقم بمزاوجتها مع عارضة أزياء جنوب أفريقية ليكون لدينا إيلونن أقول إيلون لأنه قال ويست في ملفه الشخصي على انستجرام الذي يضم 18.4 مليون متابع".

وبعد فترة وجيزة، تمت مشاركة "الأخبار" على تويتر وقام مجمع الأخبار The Bias بالتغريد عنه، ليرد ماسك على المنشور قائلاً "أنا أعتبر ذلك مجاملة!"

وكانت هناك حالة من الاستغراب من إعلان إيلون ماسك رفع الحظر عن حسابات تويتر، بما في ذلك الموسيقي Kanye West، حيث رحب المالك الجديد لمنصة التواصل الاجتماعي، الذي أشار إلى "حرية التعبير" كأساس لقراره، وأيضًا بـ West، حتى أنه غرد: "لا تقتل ما تكره، انقذ ما تحب" ولكن يبدو أن العلاقة بين المغنطيسين الرئيسيين تزداد سوءًا.

ويست، المعروف الآن باسم Ye، أجرى بحثًا عن ماسك في منشور على انستجرام بعد تعليق رئيس تويتر لحساب الفنان مرة أخرى بتهمة "التحريض على العنف"، حيث يقول ماسك إن منشور يي انتهك قاعدة تويتر.

وبعد فترة وجيزة من استقباله الحار على تويتر، نشر يي صورة تحتوي على رمز صليب معقوف، مرتبط بشكل سيء بالنازيين، متشابكًا مع نجمة داود، وهي رمز معترف به لكل من الهوية اليهودية، وادعى ماسك أنه من خلال نشر الصورة ، انتهك Ye مرة أخرى قاعدة تويتر ضد التحريض على العنف وسيتم تعليق حسابه.

وقبل تعليق حسابه بقليل ، كان يي قد نشر صورة غير مبهجة لماسك، وأوضح مالك موقع تويتر بهدوء أن حساب Ye "تم تعليقه بسبب التحريض على العنف ، وليس صورة قبيحة لي من قبل آري. بصراحة، وجدت تلك الصور دافعًا مفيدًا لفقدان الوزن!