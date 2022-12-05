شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: تويتر يمكن أن يعطى الأفضلية لمرشحى اليسار خلال انتخابات البرازيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مالك موقع تويتر، إيلون ماسك، إنه يعتقد أنه "من المحتمل" أن يكون موظفو شركة التواصل الاجتماعي يفضلون المرشحين اليساريين خلال الانتخابات البرازيلية هذا العام، دون تقديم أدلة.

وأكمل ماسك استحواذه على تويتر في 27 أكتوبر، قبل أيام قليلة من انتخابات الإعادة الرئاسية في الجولة الثانية في البرازيل، عندما هزم اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا شاغل اليمين المتطرف جاير بولسونارو، وفقاً لموقع gadgets360.

وكتب ماسك على تويتر عندما سأله أحد المستخدمين عن الانتخابات التي يحتمل أن "تمت معالجتها" من قبل إدارة الشركة السابقة: "لقد رأيت الكثير من التغريدات المقلقة بشأن الانتخابات البرازيلية الأخيرة".

وأضاف الملياردير: "إذا كانت تلك التغريدات دقيقة، فمن المحتمل أن يكون موظفو تويتر يفضلون مرشحي اليسار".

واستضاف بولسونارو في وقت سابق من هذا العام ماسك في اجتماع في ولاية ساو باولو البرازيلية، عندما وصف استيلاء الملياردير الأمريكي على تويتر بأنه "نسمة أمل" وأطلق عليه لقب "أسطورة الحرية".

واستخدم كل من لولا وبولسونارو تويتر على نطاق واسع خلال حملتيهما، وتم تعليق حسابات بعض حلفاء بولسونارو، بما في ذلك المرشح الأكثر تصويتًا لمجلس النواب بالكونجرس، نيكولاس فيريرا بأوامر من المحكمة بعد الجولة الثانية للتشكيك في نتائج الانتخابات.

وقال الرئيس السابق للثقة والأمان في تويتر الشهر الماضي، يوئيل روث، إن شركة التواصل الاجتماعي لم تكن أكثر أمانًا في ظل المالك الجديد إيلون ماسك، محذرًا في أول مقابلة له منذ استقالته هذا الشهر من أن الشركة لم يعد لديها عدد كافٍ من الموظفين للقيام بأعمال السلامة.

وكان روث قد غرد سابقًا بعد استيلاء ماسك على السلطة بأنه من خلال بعض الإجراءات، تحسنت سلامة تويتر في ظل ملكية الملياردير، وعند سؤاله في مقابلة في مؤتمر مؤسسة نايت في نوفمبر عما إذا كان لا يزال يشعر بهذه الطريقة، قال روث: "لا".

وكان روث أحد المخضرمين في تويتر، حيث ساعد في توجيه منصة التواصل الاجتماعي من خلال العديد من القرارات الفاصلة، بما في ذلك التحرك لإيقاف أشهر مستخدمه بشكل دائم، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، العام الماضي.

وأثار رحيله مزيدًا من القلق للمعلنين، حيث تراجع العديد منهم عن موقع تويتر بعد أن قام ماسك بتسريح نصف الموظفين، بما في ذلك العديد ممن شاركوا في الإشراف على المحتوى.

قال روث إنه قبل تولي ماسك رئاسة تويتر، كان هناك حوالي 2200 شخص على مستوى العالم يركزون على أعمال الإشراف على المحتوى، وقال إنه لا يعرف الرقم بعد الاستحواذ لأن دليل الشركة قد تم إيقافه.