شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه؟.. تطبيق Google Home يحصل على واجهة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن جوجل تعمل على إضافة المزيد من واجهة المستخدم (UI) حيث يعمل تطبيق Home على تكثيف اختبار المعاينة لإعادة تصميمه الرئيس، ومع ذلك، يبدو أنه يكسر إجراءات المساعد الحالية لبعض المستخدمين.

وقدم تطبيق Google Home واجهة مستخدم جديدة تضيف الأجهزة المنزلية الذكية إلى باقي السياق، وفقًا لتقارير 9to5Google، حيث يتيح التحديث الآن للمستخدمين إدارة الميزات الأخرى للجهاز، على عكس إعدادات القائمة المنسدلة للصفحة السابقة التي كانت تسمح فقط للمستخدمين بضبط إعدادات التشغيل أو الإيقاف لكل ضوء أو التبديل في المنزل.

ما هو الجديد؟

سيتيح التحديث للمستخدمين الوصول إلى قائمة أكثر شمولا للسماح بالتحكم في مزيد من الأمور اعتمادًا على الجهاز الذي يتم التحكم فيه، ووفقًا للتقرير، تريد Google تحسين الأتمتة، ولكن الأمر يستغرق الآن وقتًا أطول لإضافة إجراءات للأجهزة الذكية.

ويستشهد التقرير بمثال على قيام مساعد Google بإطفاء جميع الأضواء، ففي الواجهة السابقة، كان يتعين على المستخدمين القيام بذلك عن طريق إضافة خطوة فردية مقابل كل جهاز، لكن الأن بدلاً من ذلك ، يمكن للمستخدمين إضافة أمر مخصص عن طريق مطالبة المساعد "بإطفاء جميع الأضواء.

واجهة المستخدم الجديدة متاحة الآن في كل من إعادة تصميم Google Home Public Preview وتصميم تطبيق Home القياسي.