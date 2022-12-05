شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع قيمة البيتكوين بنسبة 2% خلال الـ 24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت مخططات أسعار العملات المشفرة باللون الأخضر اليوم الاثنين 5 ديسمبر، مع تسجيل المزيد من العملات المعدنية أرباحًا أكثر من الخسائر.

افتتحت البيتكوين التداول اليوم عند نقطة سعر 17221 دولارًا في التبادلات الدولية، واكتسبت البيتكوين ما يصل إلى 2٪ للحفاظ على سعرها فوق علامة 17000 دولار دوليًا أيضًا.

سجلت إيثر أرباحًا أكبر بقليل من البيتكوين، مع ارتفاع في الأسعار بنسبة 2.30 %، ويتم تداول إيثر حاليًا عند 1،288 دولارًا.

من بين العملات المشفرة الأخرى التي دخلت الأسبوع الثاني من ديسمبر مع المكاسب، انضم Dogecoin و Shiba Inu إلى Binance Coin و Cardano و Polygon و Polkadot و Litecoin.

ونما سوق العملات المشفرة الإجمالي بنسبة 1.40 % خلال الـ 24 ساعة الماضية للوصول إلى تقييم قدره 864 مليار دولار.

تحسن سوق العملات المشفرة الأوسع نطاقاً خلال الأسبوع الماضي حيث تم تداول معظم العملات المشفرة باللون الأخضر، مما أدى إلى القضاء على خسائرها الأسبوعية، مع ظهور المزيد من الوضوح حول مدى الضرر الناجم عن انهيار FTX، وفقاً لموقع gadgets360.

تقوم العديد من الدول حول العالم الآن بصياغة قوانين لتنظيم التشفير وجعل القطاع أكثر أمانًا للمستثمرين لتجربته، حيث اقترحت إيطاليا، على سبيل المثال، مؤخرًا فرض ضريبة بنسبة 26 % على أرباح العملات المشفرة التي تتجاوز 2000 دولار في فاتورة تركز على التشفير، وهذا يتماشى مع الحصول على موافقات من السلطات الإيطالية العليا.