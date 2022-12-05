شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية نشر قصص "شورتس" على موقع يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد خاصية الشورتات عبارة عن مقاطع فيديو قصيرة مشابهة لتلك المقدمة من تيك توك، وعلى غرار الطريقة التي يمكنك بها إنشاء مقاطع فيديو تيك توك ونشرها باستخدام تطبيق تيك توك، يمكنك تسجيل مقاطع فيديو قصيرة وتعديلها ونشرها مباشرةً من تطبيق يوتيوب علي الهاتف المحمول.

إليك كيفية نشر قصة قصيرة على يوتيوب:

الخطوة 1: افتح تطبيق يوتيوب على جهازك المحمول وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل.

ملاحظة: إذا كنت تقوم بتسجيل الفيديو الخاص بك باستخدام تطبيق يوتيوب ، فالرجاء ملاحظة أنه في الوقت الحالي، وفقًا لـ جوجل، لن تتمكن من القيام بذلك على جهاز لوحي وأنك ستحتاج إلى القيام بذلك على هاتفك.

الخطوة 2: حدد رمز علامة الزائد في الجزء السفلي من شاشتك.

الخطوة 3: من القائمة التي تظهر، حدد إنشاء قصير (إذا كنت تقوم بتسجيل الفيديو الخاص بك في التطبيق).

إذا كنت تقوم بتحميل فيديو موجود: حدد تحميل مقطع فيديو بدلاً من ذلك ثم اختر الفيديو الذي تريد تحميله.

قم بقص مقطع الفيديو الخاص بك إذا لزم الأمر ثم حدد التالي.

أضف أي إضافات مثل المرشحات والنص ثم حدد التالي. املأ التفاصيل المطلوبة في الشاشة التالية، واختر الإعدادات الخاصة بك، ثم حدد تحميل قصير.

إذا قمت بتحديد Create a Short ، فانتقل إلى الخطوة الرابعة.

ستحتاج إلى السماح بالوصول إلى كاميرا الهاتف والميكروفون إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل.

الخطوة 4: يجب أن تشاهد شاشة تسجيل الفيديو.

يمكنك إما تسجيل 15 ثانية كحد أقصى أو 60 ثانية.

يمكنك التبديل بين خيارات طول الفيديو هذه عن طريق تحديد أيقونة 15 أو 60 ثانية في الزاوية اليمنى العليا.

عندما تكون جاهزًا للتسجيل، حدد زر التسجيل بالدائرة الحمراء الكبيرة لبدء التسجيل.

اضغط على زر إيقاف المربع الأحمر لإيقاف التسجيل.

توفر هذه الشاشة أيضًا بعض خيارات التحرير البسيطة على الجانب الأيمن من الشاشة.

حدد رمز السهم لأسفل على الجانب الأيمن من الشاشة لمشاهدة جميع خيارات التحرير وأسماء كل خيار.

تتضمن هذه الخيارات أشياء مثل التشذيب والتنقيح وإضافة المرشحات وإضافة تأثير الشاشة الخضراء.

الخطوة 5: عند الانتهاء من التسجيل والتحرير ، حدد رمز علامة الاختيار البيضاء.

سيتم نقلك بعد ذلك إلى شاشة أخرى تعرض معاينة للفيديو الخاص بك.

تتيح لك هذه الشاشة أيضًا القيام بأشياء مثل إضافة مقاطع صوتية ونصوص وعوامل تصفية.

عندما تنتهي من هذه الشاشة، حدد التالي.

الخطوة 6: في شاشة إضافة تفاصيل، ستحتاج إلى إضافة تسمية توضيحية إلى الفيديو الخاص بك وتحديد إعداد رؤية الفيديو الخاص بك، واختيار جمهورك (هل هو للأطفال أم لا؟) ، واختيار الإعداد الخاص بك للطريقة التي تريد التعامل معها التعليقات على الفيديو.

بمجرد الانتهاء من كل ذلك حدد تحميل قصير لنشر قصتك القصيرة على يوتيوب.