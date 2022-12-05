شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟..كيفية حظر رسائل البريد الإلكترونى العشوائية فى Gmail والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تكون عملية حذف جميع الرسائل غير المرغوب فيها التي تحصل عليها من المعرفات العشوائية مملة، وغالبًا ما يزدحم صندوق الوارد الخاص برسائل البريد العشوائي وتضيع الرسائل الإلكترونية المهمة، إذا كنت تتعامل أيضًا مع رسائل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيها في Gmail، فإليك طريقة تساعدك في مسح صندوق الوارد الخاص بك وإبقائه خاليًا من الرسائل غير المرغوب فيها:.

-قم بتسجيل الدخول إلى Gmail .

-حدد جميع رسائل البريد الإلكتروني العشوائية التي تريد إلغاء الاشتراك منها.

-اضغط على أيقونة i في الجزء العلوي وستظهر لك خيارات "الإبلاغ عن البريد العشوائي" أو "الإبلاغ عن الرسائل غير المرغوب فيها وإلغاء الاشتراك".

-انتقل إلى قائمة المعرفات المدرجة وإذا لم يكن هناك أي شيء مهم معروض، فاختر خيار الإبلاغ عن البريد العشوائي وإلغاء الاشتراك.

ستتوقف الآن عن تلقي رسائل البريد الإلكتروني من هذه الحسابات