10 حلول لـ مشكلة توقف المكالمات في انستجرام

حل مشكلة توقف المكالمات في انستجرام..تطبيق التليجرام هو أحد التطبيقات الشائعة والشهيرة والقوية للتواصل الإجتماعي، والذي يعد أمرًا أساسيًا تلك الأيام بجانب تواصلنا بشكلٍ فعلي على أرض الواقع! لذا..من الضروري حينئٍذ أن تحصل على المميزات اللازمة من تطبيق انستجرام لاعتباره تطبيقًا للتواصل الإجتماعيّ! فإن فقدت إحداها..كالمكالمات مثلًا! فتلك حينئذٍ مشكلة علينا حلها..وتاليًا سنتحدث عن الحلول المتاحة لـ مشكلة توقف المكالمات في انستجرام.

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هل أنت متأكد من عدم تقييدك عن المكالمات؟

وأعني هنا تقييدك من الطرف الثاني عن إجراء أية مكالمات معه، والذي يمكن أن يتم إجراءه في الإنستجرام في حالة عدم رغبتك بتلقي المكالمات من أحد الأشخاص؛ لذا..فلما لا يكون قد فعلها أحدٌ معك؟ وعند الإتصال بمن قام بتقييدك؛ في تلك الحالة سيظهر أنه يتم الإتصال، ولكن لن يظهر كلمة “رنين” التي تعني أنه هناك إرسال للمكالمة لمن تتصل به دون أي تقييداتٍ أو عوائق، وللتأكد من أنه قد تم تقييدك أم لا، فقط جرب الإتصال بشخصٍ آخر لترى..هل هي نفس النتيجة أم لا! وبهذا ستتعرف على السبب الحقيقي لـ مشكلة توقف المكالمات في انستجرام.

هل الإشعارات مفعلة بشكلٍ صحيح؟

أن يخطرك هاتفك بأن هنالك اتصالٌ وارد! هذا بحد ذاته يعد “إشعار” وقد اعتبرها انستجرام بهذا الإعتبار من خلال توفيره لخيارين من إِشعارات تلقي المكالمات، وهو أن تستقبلها من الأشخاص الذين تتابعهم فقط! أو أن تستقبلها من أية شخص مهما كان، لذا ما عليك هو التوجه إلى الإنستجرام/ ثم فتح الإعدادات/ ثم التوجه إلى إعدادات الإشعارات/ ثم إلى الرسائل والمكالمات..وبعدئذٍ تقوم بتعيين خيار From Everyone لتلقي المكالمات من الجميع ورفع القيد عن الأشخاص الذين يمكن أن تتلقى المكالمات الصادرة منهم.

هل فعّلت وضع حفظ البيانات؟

وضع حفظ البيانات هو أحد الأدوات المتوفرة في الهاتف لمساعدتك على الحفاظ على البيانات التي تستهلكها للإتصال بالإنترنت، والذي يمكن تفعيله من خلال إعدادات الشبكات في هاتفك..لذا بموجب هذا الوضع يمكن أن يقوم بإلغاء بعض المميزات في التطبيقات التي تتطلب استهلاك الإنترنت! وبشكلٍ تلقائي دون أي تدخل منك..لذا ما عليك هو إلغاء وضع حفظ البيانات..ثم تفقد ما إذا تم حل مشكلة توقف المكالمات في اسنتجرام أم لا.

هل اتصالك بالإنترنت مستقر؟

تلك الأيام لا نحصل على اتصالٍ مستقر بشكلٍ دائم للإنترنت في منازلنا، لذا قد يكون الوقت الذي تضجر منه إثر مشكلة توقف المكالمات في انستجرام..هو وقتٌ لا يستقر فيه اتصالك بالإنترنت؛ وبالتالي يكون سببًا رئيسيًا في توقف المكالمات في انستجرام! لذا ما عليك هو تفقد الراوتر الخاص بك لترى ما إذا كان الإنترنت يعمل بشكلٍ صحيح أم هناك خطأ ما، وإن كان..جرب إعادة تشغيله، أو اللجوء إلى خدمة العملاء..ولترى بعدئذٍ ما إذا تم حل مشكلة توقف المكالمات في انستجرام.

هل تفقدت الإذونات؟

تتطلب المكالمات السماح ببعض الأذونات لاستخدام الأدوات أو الخواص المطلوب استخدامها من الهاتف، على سبيل المثال الميكرفون؛ والذي يعدّ أساسيًا في عملية إجراء المكالمات..ويعد أساسيًا أن تتأكد من أنه قد تم السماح لاستخدامه من قبل الإنستجرام، والكاميرا..الكاميرا هي أداة أساسية للسماح باستخدامها من خلال التطبيق في حالة مكالمات الفيديو! فبدونها لن تستطيع المشاهدة حتى ولو استطعت السماع (والعكس صحيح) وبعد أن تتفقد الأذونات..جرب التطبيق مرة أخرى لترى ما إذا تم حل مشكلة توقف المكالمات في انستجرام.

هل تأكدت من السماح بصلاحية الوصول للميكرفون والكاميرا؟

قد توفّر مؤخرًا ذلك الخيار في هواتف أندرويد في نظام اندرويد 12 والذي أتى بالعديد من المميزات في السابق، ومنها توفر خيار السماح بصلاحية الوصول إلى الميكرفون والكاميرا كأحد إعدادات الخصوصية؛ لذا ما عليك هو تفقد إعدادات الخصوصية/ لترى ما إذا تم السماح بالوصول إلى الكاميرا والميكرفون من قبل التطبيقات المثبتة على هاتفك..ثم تفقد التطبيق مجددًا لترى ما إذا تم حل مشكلة توقف المكالمات في انستجرام.

مسح البيانات للتطبيق

ففي حالة تعرضك لمشكلة ما في هاتفك مع أحد التطبيقات التي تستخدمها..تتعدد الحلول أمامك حينئذٍ إلى أكثر من خطوة لإعادة تهيئة التطبيق، ولإعادة بناءه من جديد..والبيانات أو البيانات المؤقتة هي التي يختزنها التطبيق بمرور الوقت، والتي بتلف أحدها يمكن أن يتسبب بمشكلة كـ مشكلة توقف المكالمات في انستجرام! فما عليك حينئذٍ هو مسح البيانات لتطبيق الإنستجرام لإعادة تهيئته للإستخدام من جديد..لترى ما إذا تم حل مشكلة توقف المكالمات في انستجرام أم لا.

فرض إيقاف التطبيق

وفرض الإيقاف هو الطريقة الثانية لإعادة تهيئة التطبيق لأن يستخدم من جديد دون أي عمليات سابقة أو مؤثرات قد تكون سببًا في توقف إحدى مميزاته، لذا..توجه إلى إعدادات الهاتف العامة/ ثم توجه إلى إعدادات التطبيقات/ ومنها انتقل إلى الإنستجرام..ثم قم بإجراء فرض الإيقاف! ثم توجه إلى الواجهة للضغط على أيقونة الإنستجرام لفتحه مجددًا لترى ما إذا تم حل مشكلة توقف المكالمات في انستجرام أم لا.

إعادة تثبيت التطبيق

لم تفلح إعادة تهيئته؟ لننتقل إلى إعادة بناءه مجددًا! فيمكن أن لا يكمن الحل في مسح البيانات أو فرض الإيقاف، وإنما في إزالته كاملًا لإزالة جميع الملفات الخاصة به بشكلٍ نهائيّ، ثم تثبيته مجددًا من خلال المتجر التابع لنظام هاتفك، أو من خلال مصدر خارجي موثوق إن أردت..لذا بعد أن تقوم بإعادة تثبيت التطبيق من خلال الإعدادات أو من خلال المتجر..قم بتجربة استخدامه مجددًا لترى ما إذا تم حل مشكلة توقف المكالمات في انستجرام أم لا.

إعادة تشغيل الهاتف

والذي يعد أمرًا أساسيًا لذكره عند التحدث عن المشاكل التي يتعرض لها الهاتف الخاص بك أثناء استخدامه، ما إذا كانت مشكلة في تطبيق الماسنجر أو حتى تطبيقات النظام الإفتراضية؛ لذا..قم بإعادة تشغيل هاتفك من خلال الضغط المطوّل على زر الطاقة لاختيار إعادة التشغيل؛ والذي عنه ينتج حل العديد من المشاكل التي قد يكون هاتفك قد يعانيها دون أن تشعر..تمامًا كإعادة تهيئة التطبيق عن مسح البيانات الخاصة به..ولترى بعدئذٍ ما إذا تم حل مشكلة توقف المكالمات في انستجرام أم لا.