شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يعتمد بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعى لتحديد المحتوى الضار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت إيلا إروين رئيس الثقة والأمان لتويتر، إن تويتر يعتمد الآن بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعي لتحديد المحتوى الضار، وهى الرئيسة الجديدة للثقة والأمان، وأول مسؤول تنفيذي بتويتر يُجري مقابلة منذ تولى إيلون ماسك إدارة الشركة في 27 أكتوبر.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قالت إروين، "أكبر شيء تغير هو أن الفريق يتمتع بصلاحيات كاملة للتحرك بسرعة وأن يكون حازما قدر الإمكان"، وأضافت أن الشركة تفضل الآن تقييد توزيع محتوى معين بدلاً من حذفه بالكامل.

وتأتي تعليقاتها في الوقت الذي كشفت فيه الأبحاث عن ارتفاع حاد في خطاب الكراهية على تويتر، بما في ذلك زيادة بنسبة 500٪ في استخدام كلمة عنصرية ضد ذوى البشرى الداكنة منذ أن تولى إيلون ماسك زمام الأمور، وتعرض ماسك لانتقادات بسبب عمليات تسريح جماعي للعمال وتغييرات عشوائية على موقع تويتر.

وقالت إروين إن السلامة هي الأولوية القصوى لماسك، بغض النظر عما إذا كانت تؤثر على النمو أو الإيرادات، وقالت لرويترز إنه ظل الفريق المسؤول عن سلامة الأطفال على المنصة دون تغيير.

وأضافت عن ماسك: "لقد شجع الفريق على تحمل المزيد من المخاطر والتحرك بسرعة والحفاظ على سلامة المنصة" ، مضيفة أن الملياردير كان يركز على استخدام الذكاء الاصطناعي أكثر، موضحة أن تويتر سيقوم الآن تلقائيًا بإزالة التغريدات التي تتضمن سلامة الأطفال التي أبلغت عنها شخصيات موثوق بها مع سجل حافل بالإبلاغ الدقيق عن المشاركات الضارة.

كما أشارت إروين، إلى إن تويتر، بالتعاون مع مجموعة الأمن السيبراني Ghost Data، أزال حوالي 44000 حساب متورط في انتهاكات سلامة الأطفال.